Променливо време - мъгли, валежи и отново преход от дъжд към сняг

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
През нощта облачността ще е значителна и на места в планинските райони на Западна България ще превалява слаб сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2 градуса.

Утре преди обяд над Северозападна България и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност или мъгла. На изток ще бъде предимно слънчево, а следобяд и над южната половина от страната облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, по-ниски в Северозападна България, където ще остане облачно и мъгливо през целия ден.

На морския бряг ще има повече слънчеви часове през втората половина на деня. Ще духа слаб до омерен вятър от юг-югоизток, а максималните температури ще са от 7 до 9 градуса.

Сутринта на места в Западна Стара планина и масивите от Югозападна България ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. По върховете ще е мъгливо, следобяд облачността ще се разкъсва и намалява над масивите от Централна и Източна България до предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад.

Утре времето над почти целия континент ще бъде облачно, да ще вали и на Пиренейския полуостров в Италия, както и в Западна и Централна Европа. Значителни ще са валежите в западните райони от Пиренеите и най-вече в Португалия, а следобяд и вечерта в Западна Франция. В западните райони от Балканите ще вали слаб дъжд и сняг, като вечерта в Гърция валежите ще са интензивни и с грамотевици.

У нас в четвъртък ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат Южна България. Ще духа да умерен вятър от юг-югоизток и ще продължи да се затопля. В петък на много места ще вали дъжд, по-значителни ще са валежите в Рило-Родопската област и в централните райони от страната. В събота времето ще е сравнително топло за средата на месеца, но след временно спиране следобяд отново ще завали. Дъждът вали и в неделя, а в понеделник дъждът в Северна и Западна България ще преминава и в сняг.

