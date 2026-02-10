"Дигитални казина": В Калифорния започна знаково дело срещу социалните мрежи

Три от най-големите социални мрежи - Инстаграм, Фейсбук и Youtube са обвинени в умишлено пристрастяване на деца към техните платформи. Делото се води в Калифорния и се очаква да промени напълно дизайна на социалните мрежи. ТикТок и Снапчат също бяха обвинени, но двете компании постигнаха извънсъдебно споразумение.

Това са родители на деца, станали жертва на социалните мрежи. Дъщерята на Мариано Джанин била на 14 години, когато се самоубила заради кибертормоз. Елън също загубилa сина си, когато детето било на 14.

Родителите се събраха пред Съда в Калифорния, за да подкрепят Кейли, 20 годишно момиче, което съди трите големи социални мрежи заради психичната травма, която са ѝ нанесли.

Елън Рум: "Това е глобален проблем и нещата трябва да се променят. Изгубихме толкова много деца, заради социалните мрежи."

Адвокатите на Кейли определиха социалните мрежи като "машини за пристрастяване" и "дигитални казина". Според обвинението технологичните компании умело използват методите на хазарта и тютюнопушеното, за да пристрастяват към използването им.

Елън Рум: "Ако бъде доказано, че социалните мрежи са отговорни за пристрастяващите си алгоритми, тогава можем да принудим компаниите да променят платфолмите си."

Следващата седмица ще бъде изслушан изпълнителният директор на META Марк Зукърбърг, както и директорите на Instagram и Youtube. Очаква "случаят на Кейли" да се превърне в правен прецедент и да започнат масови съдебни дела срещу социалните мрежи.

Вчера в Ню Мексико беше заведен отделен иск, в който се обвинява МETA, че поставя печалбата пред благосъстоянието на младите потребители.

Има и иск от 40 прокурори, които твърдят, че META вреди на психичното здраве на младите потребители. Докато текат съдебните битки за промяна на платформите, някои държави започнаха сами да ограничават младите потребители.

Австралия е първата държава, която забрани използването на социални медии от деца под 16 години. Испания, Гърция, Дания и Франция също готвят подобни забрани.