Стратегията за отбрана: Превръща ли се ЕС в по-самостоятелна и значима сила?

Европейски отбранителен съюз - от това се нуждае Европа, за да се справи със сегашните исторически предизвикателства пред нейната отбранителна индустрия. Това заяви от трибуната на Европарламента в Страсбург европейският комисар по отбраната. Превръща ли се Европейският съюз в по-самостоятелна и значима сила и какви са механизмите на този процес?

Европейската отбранителна индустрия е гигант. Но този гигант в момента спи и трябва да бъде събуден. Сравнението, което направи еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс сякаш отговаря най-ясно на въпроса къде се намира Европа по отношение на гаранциите за собствената си сигурност. Стъпките за събуждането на "гиганта" вече са очертани. Повече за процеса на стартирането им вижте и чуйте в следващия репортаж.

Стъпка едно към повече отбранителна самостоятелност е Европейският съюз да замени американските стратегически ресурси като данни от космическото разузнаване и зареждането с гориво със свои, заяви Андрюс Кубилюс. Еврокомисарят по отбраната напомни, че Евросъюзът носи отговорност като част от НАТО.

Андрюс Кубилюс, еврокомисар по отбраната: "Европейската отговорност означава да направим НАТО по-силен съюз, като подсилим нашата част от съюза. Това означава да се погрижим за нашите собствени отбранителни нужди, водени от държавите-членки и подкрепяни от ЕС."

Стъпка две. Ускоряване на производството, проверка на веригите за доставки и отстраняване на затрудненията по тях. Кубилюс обяви, че се ангажира лично с този процес.

Скоро ще поема на "ракетна обиколка". За да привлека страните членки към стремежа за повече доставки към Украйна и за увеличаване на нашите собствени запаси.

Кубилюс обяви обиколката си малко след като ЕС одобри заеми в размер на 90 млрд. евро за Украйна. Две трети от средствата ще бъдат насочени за оръжия и системи, които трябва да бъдат доставени предимно от Европейския съюз. По-голямата част от ракетите за отбрана, на които Украйна разчита, за да се защитава от руските атаки, на този етап се доставят от САЩ.