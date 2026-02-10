БНР спря излъчването си за повече от час

БНР спря излъчването на три от програмите си тази сутрин за близо час. Причината - авария на кабел към подстанцията, която захранва радиото. Несработване на системите, които осигуряват ток от генераторите, е попречило да бъде възстановено незабавно излъчването на програмите "Хоризонт", "Христо Ботев" и Радио София.

Националното радио обаче е обект от системата за национална сигурност. През 2019 г. програма "Хоризонт" беше спряна безпрецедентно за 5 часа и разразилият се след това скандал доведе до отстраняването от длъжност на тогавашния генерален директор Светослав Костов.

В 4.09 ч. тази сутрин спира електричеството в подстанция "Рила", захранваща центъра на София и БНР, заради авария на кабел в Борисовата градина. Това съобщиха за БНТ от "Електрохолд" в официална позиция. В трансформаторния пост, собственост на радиото, резервното захранване не сработва автоматично, поради което БНР остава без ток. Проблемът с елекропровода е отстранен 10 минути по-късно, твърдят от енергодружеството. Според ръководството на БНР аварията е продължила по-дълго.

Милен Митев, генерален директор на БНР: "Поради срив в електрозахранването, който е продължил през по-голямата част на нощта, е имало кратък период, в който БНР остава без електричество. На практика имаме четири системи, които да гарантират и резервират електроенергията, една от които е сработила. И това е поддържало електрозахранването до около 5.00 ч. сутринта. А в периода между 5.00 и 6.00 ч. поради нарушаването на електроподаването е имало и съответно нарушаване на излъчването от страна на Националното радио към предавателната мрежа. Проблемът е отстранен малко след 6.00 ч. сутринта." Васил Катев, технически директор на БНР: "Сега в момента правим анализ, за да видим какво се е случило и как точно са отпаднали и двата вида захранване, за да се стигне до това, и защо всъщност не е сработил генераторът."

За да се избегнат в бъдеще подобни инциденти, от "Елекрохолод" заявяват готовност да поемат пълната поддръжка на съображенията, захранващи БНР, въпреки че те не са собственост на дружеството.