Антон Синапов: В България нямаме условия за качествена и професионална подготовка

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Биатлонистът е доволен от представянето си на Зимните олимпийски игри.

антон синапов
Биатлонистът Антон Синапов смята, че България не предлага условия за качествена и професионална подготовка.

Той се нареди 69-и с време 1:00:50.1 час и четири грешки в индивидуалния старт на 20 километра на Олимпийските игри Милано/Кортина 2026.

"С оглед на това, че през последните 40-50 дни два пъти се разболях, днес стоях добре на пистата. Направих нелошо бягане. Не съм доволен за последната стрелба - две грешки на такова ниво са твърде много", сподели българският национал след състезанието в интервю за БНТ.

Той коментира и решението на Благой Тодев да се оттегли от спорта.

"Нашият спорт е доста тежък и се изискват доста лишения. В България нямаме условия за качествена и професионална подготовка. Прекарваме голяма част от лагерите си в чужбина, за да се подготвим на високо ниво. Да си далеч от дома също е психически тежко", допълни националът.

Вижте цялото интервю във видеото.

