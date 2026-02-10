БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 04:05 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:37 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

Пепа Мицева: Очаквахме този успех от Тервел Замфиров

Ние се радваме, че имаме прекрасен млад отбор в сноуборда, заяви генералният секретар на Българската федерация по ски в ефира на БНТ.

пепа мицева
Пепа Мицева разкри, че в Българската федерация по ски са очаквали успеха на Тервел Замфиров на Олимпийските игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Родният сноубордист завоюва бронз в паралелния гигантски слалом, а генералният секретар на централата не скри своите ласкави думи към него.

В предаването „Днес на Игрите“ Мицева сподели своите впечатления още за представянето на Малена Замфирова и Радослав Янков.

Посрещнахме Тервел Замфиров в централата така, както всички българи. Очаквахме това от него, защото през миналата година той постигна един много сериозен резултат – световен шампион, което не се случва много често. Така че това беше очаквано. Чакахме го, тръпнейки така, както всички българи. Това, което направи едно 20-годишно момче, е огромна радост, но не трябва да забравяме и другите спортисти – Малена и Радослав Янков, които също се класираха абсолютно достойно“, бяха нейните първи думи.

„Да, това е моделът – да има един по-опитен сноубордист и млади, които да вървят след него. Хубавото е, че в сноуборда цари дълголетие, какви спортисти се борят и на колко години са. Виждате, че всички тези спортисти, независимо от възрастта, на която се намират, постигат успехи. Ние се радваме, че имаме един прекрасен млад отбор, това се случи преди няколко години, когато решихме да инвестираме в него, защото тези момчета тогава бяха само те, но Малена се включи малко по-късно към тях. Решихме, че ще инвестираме в този отбор и не сгрешихме. Разбира се, Радослав Янков и Александра Жекова отправиха пътеката. Няма значение, че това са две различни дисциплини в сноуборда, но на нея също трябва да отдадем заслуженото“, каза тя по повод бившата сноубордистка, която е сред водещите на вечерното предаване, посветено на най-големия спортен форум.

Един от ръководните фактори говори и за бъдещето на Янков, както и дали той ще продължи да получава подкрепа от централата по ски.

Разбира се, ще го подкрепим с голяма радост. Значете, че той премина през много премеждия, трябва да се вдигне и да се върне на първите позиции.

Тя направи и равносметка на свършеното от родната централа в последните 24 години.

„Преди 24 години се започна този път. Знаете, че тогава федерацията не разполагаше с почти нищо, но председателят на федерацията мечтаеше най-много от всички нас. Това да се проведат тези световни купи на българска територия в алпийски дисциплини на сноуборда. Това много малко хора можеха да си го помислят. Започнахме от най-ниското ниво – ФИС състезания, продължихме през европейски купи и накрая стигнахме до най-високото ниво, което е световна купа. Така във всяко едно отношение и дейност, която федерацията развива, ние влагаме много професионално отношение, защото не е лесно да администрираш една федерация с четири различни спорта, които ги обединява само снегът. Те са с различни правила, функционалност и календар. Всичкото това ти да можеш да обединиш в едно и да дадеш на всички тези хора, които работят в нея и крайният продукт на самите спортисти, за да е успешен този модел“, заяви Мицева.

Повече от интервюто с Пепа Мицева гледайте във видеото!

#Пепа Мицева #Българи юнаци Милано Кортина 2026 #"Днес на Игрите" #Милано/Кортина 2026 #Малена Замфирова #Българска федерация по ски #Тервел Замфиров #Радослав Янков

