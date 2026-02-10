Колко струват Зимните олимпийски игри и какво ще оставят след себе си?

Зимната Олимпиада в Милано и Кортина ни предлага спорт на високо ниво, но какво оставя след себе си и колко струва това глобално събитие?

Преди 7 години, когато Милано спечели домакинството на XXV Зимни игри, прогнозният бюджет беше близо 2 милиарда евро. В тази сума влизат организацията, състезанията, сигурността, церемонията и логистиката.

Когато добавим инфраструктурата – нови зали, олимпийското село, пътища и железопътни връзки, цената доближава близо 6 милиарда евро. Около две трети от средствата са от италианската държава. Останалите са от частни инвестиции, спонсори и продажба на билети.

Очакванията на италианското правителство са общите приходи от игрите да са над 5 милиарда евро.

Според официалните данни, форумът в Милано е един от най-икономичните в последните десетилетия. Направените инвестиции са с поглед в бъдещето, като фокусът е върху наследството.

След закриването на 22 февруари, олимпийското село в Милано ще бъде превърнато в студентски общежития и жилища. Това в Кортина ще бъде разглобено, а материалите – рециклирани. Новопостроената арена в Милано ще остане постоянно съоръжения за спортни и културни събития.

Организаторите подчертават, че игрите са планирани така, че да не оставят неизползваеми обекти, а реална полза за градовете и региона.