Шосе върху лед свързва два острова в Естония

В Естония отвори първият за тази зима официален леден път. Шосето върху леда е дълго 17 километра и свързва два острова в източната част на Балтийско море. Разполага с пътни знаци и маркировка от хвойнови клонки.

Пътят осигурява връзката между два острова в време, в което много от фериботните връзки в района са прекъснати заради леда. Освен този официален леден път, естонците използват и много неофициални участъци за придвижване, но полицията предупреждава, че по тях никой не гарантира, че ледът е достатъчно дебел.