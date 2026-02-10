Уроци за хигиена, хранене и отношения влизат в учебните часове

Скоро в училищата може да започнат нови интересни часове за здравословни навици, спорт и отношения между хората.

В 1. до 4. клас децата ще учат как да се грижат за тялото си, да се пазят при травми и да бъдат добри приятели. В 5. до 7. клас темите ще са за влиянието на тютюн, алкохол и наркотици, безопасно ползване на интернет и справяне с онлайн тормоз. В 8. до 10. клас ще научат повече за собственото си тяло, спорт, любов и приятелство, както и как да се грижат за психичното си здраве и емоциите си.

Целта е децата да растат здрави, уверени и готови за живота.