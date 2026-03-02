Паметникът на свободата на връх Шипка с вход свободен на 3 март

На 3 март Паметникът на свободата на връх Шипка ще е с вход свободен и удължено работно време. Всички, които желаят да разгледат постоянната експозиция, ще могат да го направят веднага след края на официалната церемония по повод националния празник, която се очаква да приключи около 12:30.

Официалната церемония по отбелязване на 148 години от Освобождението на България ще се състои на площадката непосредствено под Паметника на свободата, след което пред монумента ще бъдат поднесени венци и цветя.