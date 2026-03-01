Певицата DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. Тя ще излезе на сцената на 14 май, по време на втория полуфинал на конкурса във Виена.

Песента беше избрана по време на финала на националната селекция на Българската национална телевизия. DARA представи три песни, написани специално за конкурса, като „Bangaranga“ получи най-висока подкрепа след комбиниран вот на жури и зрители.

Автори на песента са международен екип от композитори и текстописци, заедно със самата DARA. За изпълнението бяха подготвени специална сценография, визуални ефекти и хореография.

По време на финалното шоу на сцената се появиха и гост-изпълнители от други държави, както и български изпълнители и млади вокални формации, които изпяха популярни песни от историята на „Евровизия“.

Очаква се DARA да разкрие още подробности около подготовката си за конкурса и създаването на песента „Bangaranga“.