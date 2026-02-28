Ученици от Благоевград, Пазарджик и София заеха челните места в 15-ото национално състезание по немски език, организирано от издателство „Клет България“.

В надпреварата участваха близо 400 ученици от над 100 училища в страната – от първи до дванайсети клас. Състезанието се проведе на различни нива – от начинаещи до напреднали.

В първия кръг на състезанието се включиха над 3300 ученици, които премериха знанията си при условия, съобразени с международните изпитни стандарти. Най-добре представилите се от тях преминаха към финалния кръг, който се състоя в Ловеч. Най-висок общ резултат като град постигна Пазарджик, следван от Велико Търново и Смолян.

Отличените участници ще бъдат наградени за своите постижения на тържествена церемония в София.