ИЗВЕСТИЯ

МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Празник с коне и традиции за Тодоровден в Бачево

Чете се за: 00:57 мин.
празнуваме тодоровден
Снимка: БТА/Архив
Празникът Тодоровден събра стотици хора в разложкото село Бачево. Денят, посветен на конете, здравето и началото на пролетта, беше отбелязан с традиционен водосвет и много настроение.

След благословията за здраве на животните стопаните ги захраниха – обичай, който символизира грижа и берекет. Кулминацията на празника бяха конските кушии, които привлякоха вниманието на местни хора и гости от региона.

На празничните събития участие взеха и много деца. Според традицията в обичаите се включват и младите булки, омъжени през годината, които намазаха стопаните с червено яйце за здраве и плодородие.

Празникът завърши с народна музика, хора и много усмивки, превръщайки Тодоровден в истински празник за цялото село.

Тази вечер избираме песента на DARA за Евровизия 2026
Тази вечер избираме песента на DARA за Евровизия 2026
Национално състезание по немски език Национално състезание по немски език
Чете се за: 01:00 мин.
400 деца рецитираха „Аз съм българче“ в София 400 деца рецитираха „Аз съм българче“ в София
Чете се за: 00:37 мин.
Кои растения са безопасни за домашни любимци? Кои растения са безопасни за домашни любимци?
Чете се за: 00:17 мин.
Какви рискове крие използването на изкуствен интелект като психолог? Какви рискове крие използването на изкуствен интелект като психолог?
Чете се за: 01:00 мин.
Тази събота избираме българската песен за „Евровизия 2026“ Тази събота избираме българската песен за „Евровизия 2026“
Чете се за: 01:00 мин.

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:57 мин.
По света
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мохамед Халаф: Прокситата на Иран очакват какво ще каже аятолах...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
