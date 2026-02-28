Празник с коне и традиции за Тодоровден в Бачево

Празникът Тодоровден събра стотици хора в разложкото село Бачево. Денят, посветен на конете, здравето и началото на пролетта, беше отбелязан с традиционен водосвет и много настроение.

След благословията за здраве на животните стопаните ги захраниха – обичай, който символизира грижа и берекет. Кулминацията на празника бяха конските кушии, които привлякоха вниманието на местни хора и гости от региона.

На празничните събития участие взеха и много деца. Според традицията в обичаите се включват и младите булки, омъжени през годината, които намазаха стопаните с червено яйце за здраве и плодородие.

Празникът завърши с народна музика, хора и много усмивки, превръщайки Тодоровден в истински празник за цялото село.