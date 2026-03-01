Гордо и Флоренция видяха за първи път сняг в новия си дом в Белица

Мечките Гордо и Флоренция, които пристигнаха у нас преди няколко дни от Аржентина, започнаха да опознават новата си среда. За първи път в живота си те видяха сняг и се разходиха по естествена тревна настилка.

След години, прекарани в тесни пространства и върху бетон, новият им дом им дава възможност за повече движение и спокойствие. Специалистите наблюдават внимателно поведението им и отбелязват, че адаптацията върви постепенно.

Грижите за Гордо и Флоренция продължават, а през следващите дни те ще имат още време да свикнат с климата и условията в планината край Белица.

Историята на двете мечки показва как с търпение и грижа спасените животни могат да започнат нов, по-добър етап от живота си.