БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гордо и Флоренция видяха за първи път сняг в новия си дом в Белица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Деца
Запази
паркът мечки белица обитатели гордо флоренция първи път виждат сняг
Слушай новината

Мечките Гордо и Флоренция, които пристигнаха у нас преди няколко дни от Аржентина, започнаха да опознават новата си среда. За първи път в живота си те видяха сняг и се разходиха по естествена тревна настилка.

След години, прекарани в тесни пространства и върху бетон, новият им дом им дава възможност за повече движение и спокойствие. Специалистите наблюдават внимателно поведението им и отбелязват, че адаптацията върви постепенно.

Грижите за Гордо и Флоренция продължават, а през следващите дни те ще имат още време да свикнат с климата и условията в планината край Белица.

Историята на двете мечки показва как с търпение и грижа спасените животни могат да започнат нов, по-добър етап от живота си.

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
1
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
3
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
4
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в...
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
5
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...
Конфликтът в Близкия изток: Ударите ще продължат до постигане на целите, заяви Тръмп
6
Конфликтът в Близкия изток: Ударите ще продължат до постигане на...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
5
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: У нас

Учител преподава история по иновативен начин – чрез музика и танци
Учител преподава история по иновативен начин – чрез музика и танци
DARA ще представи България на "Евровизия" с песента "Bangaranga" DARA ще представи България на "Евровизия" с песента "Bangaranga"
Чете се за: 00:37 мин.
Паметникът на свободата на връх Шипка с вход свободен на 3 март Паметникът на свободата на връх Шипка с вход свободен на 3 март
Чете се за: 00:37 мин.
В навечерието на 3 март 400 деца рецитираха стихове пред Националната библиотека В навечерието на 3 март 400 деца рецитираха стихове пред Националната библиотека
Чете се за: 00:25 мин.
Новините 02.03.2026 г. Новините 02.03.2026 г.
Чете се за: 03:25 мин.
Честита Баба Марта! Честита Баба Марта!
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран? Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
"Климатът – горещата истина": Как климатичните промени и затоплянето влияят винопроизводството в долината на река Струма? "Климатът – горещата истина": Как климатичните промени и затоплянето влияят винопроизводството в долината на река Струма?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
История за първообраза: Защо националният ни флаг е в три цвята - бяло, зелено и червено История за първообраза: Защо националният ни флаг е в три цвята - бяло, зелено и червено
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Европрокуратурата е разследвала 267 случая в България за щети от...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
България може да загуби 3,26 млрд. евро по програмата SAFE за...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Инвестициите в криптовалути: Хиляди българи влагат средства в...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ