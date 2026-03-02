БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

В Казанлък започнаха честванията по случай 148-ата годишнина от Освобождението на България

Виктор Борисов
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В навечерието на 3 март честванията по случай 148-ата годишнина от Освобождението на България започнаха. В този час в Казанлък, който е град домакин на тазгодишните чествания, се провежда заря-проверка.

Беше отслужен тържествен водосвет лично от старозагорския митрополит Киприян. В своето слово той отбеляза, "молим се не само водата да бъде осветена, но и сърцата ни".

Утре именно старозагорският митрополит ще отслужи и тържествената литургия в църквата "Рождество Христово" в град Шипка, от където ще започната и тържествата по случай 148-ата годишнина от отбелязването на Освобождението на България.

Церемонията беше водена от 61-ва Стрямска механизирана бригада Карлово.

#Трети март #чествания #Казанлък

