В Казанлък започнаха честванията по случай 148-ата годишнина от Освобождението на България

В навечерието на 3 март честванията по случай 148-ата годишнина от Освобождението на България започнаха. В този час в Казанлък, който е град домакин на тазгодишните чествания, се провежда заря-проверка.

Беше отслужен тържествен водосвет лично от старозагорския митрополит Киприян. В своето слово той отбеляза, "молим се не само водата да бъде осветена, но и сърцата ни".

Утре именно старозагорският митрополит ще отслужи и тържествената литургия в църквата "Рождество Христово" в град Шипка, от където ще започната и тържествата по случай 148-ата годишнина от отбелязването на Освобождението на България.

Церемонията беше водена от 61-ва Стрямска механизирана бригада Карлово.

Снимки: БТА