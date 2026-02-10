Аферата "Епстийн": Неясното политическо бъдеще на британския премиер Киър Стармър

Във Великобритания, след дълго мълчание, от Лейбъристката партия се чуват все повече гласове в подкрепа на премиера Киър Стармър. Това става след призива на шотландските лейбъристи към британския премиер да подаде оставка заради аферата "Епстийн", тъй като в нея беше намесено името на високопоставена фигура от управляващата партия. Засега Стармър отказва да се оттегли.

Членовете на британското правителство един след друг напускат "Даунинг стрийт" 10 след заседание. Запазват мълчание пред медиите, които сега имат един въпрос - разклатен ли е столът на премиера Киър Стармър. Великобритания е сред държавите, чиито политически елит понесе най-сериозна репутационна щета от аферата "Джефри Епстийн".

Сътресенията в редиците на управляващите дойдоха от разкритията, че бившият министър, еврокомисар, а последно - посланик в Съединените щати Питър Манделсън, с години е поддържал контакт с Епстийн и дори му е предавал секретни правителствени документи. До съвсем скоро Манделсън беше сред най-влиятелните фигури в партията.

Премиерът Киър Стармър публично се извини на жертвите на Епстийн, но отказа да подаде оставка заради скандала. Лидерът на шотландските лейбъристи настоя за оттеглянето на Стармър.

Анас Сарвар, лидер на шотландските лейбъристи: "Моят основен приоритет и лоялността ми са към моята страна - Шотландия. Този казус трябва да приключи и това трябва да стане чрез промяна на ръководството на "Даунинг стрийт".

Призивът на шотландските лейбъристи за оставка на Стармър сякаш подейства отрезвяващо на управляващите в Лондон. Един след друг знакови фигури в Лейбъристката партия нарушиха мълчанието си и заявиха подкрепата си за премиера.

Ед Милибанд, министър на енергетиката на Великобритания: "Всички осъзнаха, че правилното нещо сега, е да се обединим зад Киър и да се концентрираме върху важните въпроси в страната. Но нека бъде ясно - Питър Манделсън никога не е трябвало да бъде назначаван на високопоставени позиции. Ние сме партия, която се бори за онези, лишени от права, а не за тези, които злоупотребяват с властта си."

От опозицията не скриха задоволството си от сътресенията в редиците на управляващите.

Кеми Баденох, лидер на Консервативната партия: "Премиерът сам си е виновен за неволите си. Хаосът и нестабилността, които са настанали, са дело на собствената му партия."

А на митинг, в стила на Доналд Тръмп, крайнодесният Найджъл Фараж изрази съмнения за политическото бъдеще на премиера Стармър.

Найджъл Фараж, лидер на "Реформирай Обединеното кралство": "Не мисля, че ще се задържи още дълго. Скоро ще бъде заменен от някой, вероятно още по-слаб лидер."

Съгласно британското законодателство, дори Киър Стармър да реши да подаде оставка, лейбъристите ще останат на власт и ще трябва да издигнат нов премиер. Редовни парламентарни избори във Великобритания трябва а се проведат след 3 години. Неяснотите около стопанина на "Даунинг стрийт" 10 остават, а единствената константа в британската политика, оказа се е котаракът Лари, който вече смени шестима министър-председатели.