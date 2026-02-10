Благой Тодев: Не съм сигурен дали ще продължа със спорта заради демотивация

Биатлонистът Благой Тодев разкри, че обмисля временно оттегляне от спорта или дори прекратяване на кариерата.

Националът не остана доволен от представянето си в 20-километровия индивидуален старт при мъжете, където завърши на 22-о място.

"Отново не направих моето бягане. Не мога да почувствам свежестта, която има в мен. Височината тежи много тук. Не мога да кажа, че съм доволен. Единствено медалът има значение на Олимпиада. Не съм сигурен дали ще има следващи сезони за мен", сподели той след състезанието в ефира на БНТ.

Тодев възнамерява да се оттегли от спорта, като основните причини са демотивация, твърде голямо психическо натоварване и проблеми във федерацията.

"Може да има прекъсване. Причината е демотивация. Демотивацията може да се превъзмогне с промяна на тренировъчния процес в лагерите. Има прекалено силно психическо натоварване през последните години. Не мисля да продължаваме по този начин. Обмислям го от доста месеци и съм го споделил с хора от федерацията", обясни Тодев.

"Не виждам смисъл да продължавам. Не мисля, че съм на топ ниво, защото не мога да покажа потенциала си. Има неща във федерацията, които ни пречат. Надявам се да ги изчистим, за да продължа. Не искам да споделя кои са тези неща. Не мисля, че има значение дали съм в топ 10 или топ 20. Направих приличен резултат, но не е най-доброто, на което съм способен", добави биатлонистът.

Вижте цялото интервю във видеото.