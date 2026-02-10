Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“ на Доналд Тръмп

Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха от правителствената пресслужба.

"Решението има ясно изразен политически характер и беше прието с пълен консенсус от членовете на Министерския съвет на присъствено заседание. То отразява разбирането на правителството в оставка, че продължаващият конфликт в Близкия изток има дългосрочни последици за регионалната и европейската сигурност, включително чрез засилване на нерегламентираните миграционни потоци и на свързаните с тях рискове", съобщиха от „Дондуков“ 1.

От кабинета в оставка допълват, че в този контекст, присъединяването на България към „Съвета за мир“ се разглежда като политическа заявка за участие в международните усилия, насочени към деескалация и устойчиво уреждане на конфликта.

"България последователно е отдавала приоритетно значение на борбата с незаконната миграция и разглежда стабилизирането на региона на Близкия изток като ключов фактор за ефективното противодействие на първопричините за миграционния натиск", пишат от кабинета в оставка.

Страната ни подкрепя втората фаза от мирния план за Газа на САЩ, както и резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г., приветстваща създаването на „Съвет за мир“ като преходна администрация, координираща възстановяването на Газа в съответствие с Всеобхватния план за мир. Активното участие в „Съвета за мир“ би създало възможност за конструктивен принос към усилията на международната общност за установяване на траен мир и сигурност в Близкия изток, допълват от правителството в оставка.

От „Дондуков“ 1 припомнят, че съгласно Конституцията решението подлежи на ратификация от Народното събрание и не поражда правно действие до нейното гласуване, както и че не създава задължения за участие на страната ни в конкретни операции или дейности по изграждане на мира, нито предоставя каквато и да е юрисдикция на „Съвета за мир“ върху територията на България. Съгласно решението на правителството е депозирана нотификация, че до извършване на ратификация Уставът няма да се прилага. В този период страната ни може да участва в рамките на „Съвета за мир“ единствено с право на съвещателен глас.

С подписването на документа обаче беше предоставена възможност страната ни да бъде сред учредителите на „Съвета за мир“, като окончателното институционално утвърждаване на това участие зависи от решенията на Народното събрание след провеждането на предсрочните парламентарни избори и от формирането на нов състав на Министерския съвет и на парламента с нова представителност и легитимност, уточняват още от кабинета в оставка.