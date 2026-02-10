БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:42 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“ на Доналд Тръмп

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази
министерският съвет защити приемането еврото българия
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха от правителствената пресслужба.

"Решението има ясно изразен политически характер и беше прието с пълен консенсус от членовете на Министерския съвет на присъствено заседание. То отразява разбирането на правителството в оставка, че продължаващият конфликт в Близкия изток има дългосрочни последици за регионалната и европейската сигурност, включително чрез засилване на нерегламентираните миграционни потоци и на свързаните с тях рискове", съобщиха от „Дондуков“ 1.

От кабинета в оставка допълват, че в този контекст, присъединяването на България към „Съвета за мир“ се разглежда като политическа заявка за участие в международните усилия, насочени към деескалация и устойчиво уреждане на конфликта.

"България последователно е отдавала приоритетно значение на борбата с незаконната миграция и разглежда стабилизирането на региона на Близкия изток като ключов фактор за ефективното противодействие на първопричините за миграционния натиск", пишат от кабинета в оставка.

Страната ни подкрепя втората фаза от мирния план за Газа на САЩ, както и резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г., приветстваща създаването на „Съвет за мир“ като преходна администрация, координираща възстановяването на Газа в съответствие с Всеобхватния план за мир. Активното участие в „Съвета за мир“ би създало възможност за конструктивен принос към усилията на международната общност за установяване на траен мир и сигурност в Близкия изток, допълват от правителството в оставка.

От „Дондуков“ 1 припомнят, че съгласно Конституцията решението подлежи на ратификация от Народното събрание и не поражда правно действие до нейното гласуване, както и че не създава задължения за участие на страната ни в конкретни операции или дейности по изграждане на мира, нито предоставя каквато и да е юрисдикция на „Съвета за мир“ върху територията на България. Съгласно решението на правителството е депозирана нотификация, че до извършване на ратификация Уставът няма да се прилага. В този период страната ни може да участва в рамките на „Съвета за мир“ единствено с право на съвещателен глас.

С подписването на документа обаче беше предоставена възможност страната ни да бъде сред учредителите на „Съвета за мир“, като окончателното институционално утвърждаване на това участие зависи от решенията на Народното събрание след провеждането на предсрочните парламентарни избори и от формирането на нов състав на Министерския съвет и на парламента с нова представителност и легитимност, уточняват още от кабинета в оставка.

#решение, #Съвет за мир #Доналд Тръмп #присъединяване #ратификация #Министерски съвет

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Политическите коментари по случая "Петрохан"
2
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
3
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
4
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
5
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
До момента са образувани две досъдебни производства по случая "Петрохан"
6
До момента са образувани две досъдебни производства по случая...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Политика

И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен премиер
И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен премиер
Бойко Борисов се срещна с посланика на Великобритания Бойко Борисов се срещна с посланика на Великобритания
Чете се за: 00:22 мин.
„Да, България“ предлага промени в Закона за НПО-та и Търговския закон след случая „Петрохан“ „Да, България“ предлага промени в Закона за НПО-та и Търговския закон след случая „Петрохан“
Чете се за: 01:15 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни ще стане ясен служебният премиер Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни ще стане ясен служебният премиер
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев
Чете се за: 02:42 мин.
АПС: Общественото мнение подсказа, че Андрей Гюров е подходящ за служебен премиер АПС: Общественото мнение подсказа, че Андрей Гюров е подходящ за служебен премиер
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан" Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен премиер И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен премиер
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше да подадете...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Започва разширението на третата линия на столичното метро
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ