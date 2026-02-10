БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:42 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

Направиха първата онлайн интерактивна карта на народните читалища

Алекс Христов
Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

170 години след създаването на първото българско народно читалище, страната ни вече има първата онлайн интерактивна карта на народните читалища. Картата е публично достъпна и обхваща близо 3600 центрове на просветата в цялата страна. Тя показва активността на читалищата и предоставя данни за библиотеките, културните състави и социалните им дейности.

Картата показва, че във всяко едно населено място в България - има читалище. Дори там, където липсват официалните образователни институции, то се явява като такова.

Юрий Вълковски, изпълнителен директор на Фондация "Народни читалища": "В малките населени места читалищата са поели един много широк спектър от културни и просветни дейности, защото много често в селата няма нищо друго няма училище, няма детска градина, няма социална здравна служба, тоест те имат и социални функции. В големите градове читалищата се явяват школи за нашите деца, където могат да развиват извънкласните си дейности."

Всяка една от тези 3597 точки ни отвеждат на различно място и ни представят различна гама от културни дейности на съответното читалище.

Юрий Вълковски, изпълнителен директор на Фондация "Народни читалища": "За всяко читалище има не просто телефон, име на председателя, адреса му, но има информация за неговите дейности. Изведнъж се открива широта от дейности от школи по изкуствата, до йога, до спорт."

И така разглеждайки картата, тя ни отвежда в едно от съвременните читалища в столичният квартал "Левски".

Орлин Денков, председател на Народно читалище "Иван Вазов - 2014", София: "Нашата идея е да съчетаем традиционните читалищни дейности със съвременните. Имаме библиотека, която създадохме до голяма степен с дарение от гражданите, вече имаме над 4 000 тома, имаме новосъздаден дигитален клуб, имаме творечески работилници, имаме кръжок изобразително изкуство. Това е кауза, кауза читалището да продължи да съществува и развива."

В седмицата, в която картата е публично достъпна, се отбелязва и 170-годишнината от създаването на първото българско читалище в град Свищов. Читалище, което и днес продължава да развива богата си културна и образователна дейност. В библиотеката си то поддържа фонд с над 100 000 тома книги, затова и от институцията искат да започнат да дигитализират някой от тях.

Веселина Спасова, библиотекар в Първото българско народно читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови", Свищов: "Според мен е необходима национална програма за дигитализиране на всички писмени културни паметници, които се съхраняват в нашите библиотеки. Паметта е изключително важна - не може да се върви към очакваното бъдеще без нея. Именно от това имаме нужда - да се дигитализира предосвобожденският ни фонд. Започнали сме работа; процесът върви бавно, но напредва."

Основен проблем пред читалищата остава финансирането. В много случаи малките селски читалища разполагат с изключително ограничени бюджети, което затруднява провеждането на дейности и поддръжката на културна инфраструктура. Затова създатели на картата се надяват с нея да могат да стимулират дарителство към културната институция.

#интерактивна карта #народни читалища

