БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
11:47, 10.02.2026
Чете се за: 02:42 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
10:47, 10.02.2026
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
10:29, 10.02.2026
Чете се за: 03:57 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Спорт
Спортни новини 10.02.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 10.02.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:24, 10.02.2026
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
12:17, 10.02.2026
Макрон пред световната преса за предизвикателствата от САЩ, Китай и...
12:05, 10.02.2026
С 5 евро е поскъпнала потребителската кошница от началото на годината
11:28, 10.02.2026
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше да подадете...
11:24, 10.02.2026
Даниел Пешков: Много съм развълнуван, атмосферата е много хубава
11:21, 10.02.2026
Марио Матиканов: За мен няма голяма разлика между старт от...
11:19, 10.02.2026
Даниел Пешков и Марио Матиканов не успяха да преодолеят...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Политическите коментари по случая "Петрохан"
2
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
3
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни...
4
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
5
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
6
До момента са образувани две досъдебни производства по случая...
Реклама
Най-четени
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 09.02.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 09.02.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 09.02.2026
Спортни новини 08.02.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 08.02.2026
Спортни новини 08.02.2026 г., 12:20 ч.
12:20, 08.02.2026
Спортни новини 07.02.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 07.02.2026
Спортни новини 07.02.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 07.02.2026
Реклама
Водещи новини
НА ЖИВО: Илияна Йотова пред „Величие“: В следващите дни...
12:58, 10.02.2026
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев
11:28, 10.02.2026
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е Андрей Гюров
09:58, 10.02.2026
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
12:24, 10.02.2026
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков...
10:44, 10.02.2026
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
С 5 евро е поскъпнала потребителската кошница от началото на годината
12:05, 10.02.2026
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Гилейн Максуел няма да говори за аферата "Епстийн" преди...
10:51, 10.02.2026
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Започва разширението на третата линия на столичното метро
05:51, 10.02.2026 (обновена)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ