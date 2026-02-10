Марио Матиканов: За мен няма голяма разлика между старт от олимпийски игри и от Световна купа

21-годишният Матиканов завърши 74-и в спринта в ски бягането в Милано/Кортина.
Днес треньорите си бяха свършили перфектно работата, ските бяха отлични. Това заяви минути след финала си Марио Матиканов.
Той, както и Даниел Пешков, не успя да преодолее квалификациите в спринта на 1.6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски-бягане в Милано/Кортина.
21-годишният Матиканов завърши на 74-ата позиция. Той тръгна с номер 67 и финишира за 3:37.97 минути.
"Искам да поздравя моето семейство и моята приятелка, че ме подкрепят постоянно, много ви обичам и много ми липсват", сподели българинът.
Той смята, че има още неща, които трябва да подобри по време на тренировките.
"За мен старт от олимпийски игри или от Световна купа е еднакъв, няма много голяма разлика", завърши Матиканов, който участва и в скиатлона преди два дни.
Вижте интервюто във видеото!