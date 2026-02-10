Марио Матиканов: За мен няма голяма разлика между старт от олимпийски игри и от Световна купа

Днес треньорите си бяха свършили перфектно работата, ските бяха отлични. Това заяви минути след финала си Марио Матиканов.

Той, както и Даниел Пешков, не успя да преодолее квалификациите в спринта на 1.6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски-бягане в Милано/Кортина.

21-годишният Матиканов завърши на 74-ата позиция. Той тръгна с номер 67 и финишира за 3:37.97 минути.

"Искам да поздравя моето семейство и моята приятелка, че ме подкрепят постоянно, много ви обичам и много ми липсват", сподели българинът.

Той смята, че има още неща, които трябва да подобри по време на тренировките.

"За мен старт от олимпийски игри или от Световна купа е еднакъв, няма много голяма разлика", завърши Матиканов, който участва и в скиатлона преди два дни.

Вижте интервюто във видеото!