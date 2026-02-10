Даниел Пешков и Марио Матиканов не успяха да преодолеят квалификациите в спринта по ски-бягане

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Българите Даниел Пешков и Марио Матиканов не успяха да преодолеят квалификациите в спринта на 1.6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски-бягане.

23-годишният Пешков, който стартира 82-и, преодоля трасето в Тезеро със 73-и резултат с време 3:37.69 минути, което не беше достатъчно за класиране на четвъртфиналите по-късно днес, за които продължават само първите 30.

Веднага след него, на 74-ата позиция завърши 21-годишният Матиканов. Той тръгна с номер 67 и финишира за 3:37.97 минути, с което също не успя да се класира за елиминационните серии.

Двамата направиха олимпийския си дебют в скиатлона преди два дни.

Защитаващият титлата си Йоханес Клаебо (Норвегия), който се стреми към седмо олимпийско злато в кариерата си, след като вече спечели скиатлона на Игрите в Милано-Кортина преди два дни, затвърди ролята си на фаворит с първо време в пресявките от 3:07.37 минути.

29-годишният Клаебо, който е първенец и на последните четири Световни първенства в дисциплината, беше с 2.51 секунди по-бърз от втория Бен Огдън (САЩ). Трети финишира бронзовият медалист в дисциплината от Световното първенство в Планица 2023 Жул Шапа (Франция) с 3:12.86 секунди.

Любимецът на домакините - настоящият световен и олимпийски вицешампион Федерико Пелегрино, 35-годишен, също продължава на четвъртфиналите с 15-о постижение от 3:16.11 секунди.

Последен от пресявките напред продължава Йохан Хегстрьом (Швеция) с 3:18.73 минути.

Общо 93 състезателки стартираха в състезанието.

В квалификациите на спринта при жените по-рано днес Калина Недялкова завърши на 75- място.

Вижте повече във видеото!

Калина Недялкова се класира на 75-о място в спринта по ски-бягане
Калина Недялкова се класира на 75-о място в спринта по ски-бягане
Чете се за: 01:22 мин.
