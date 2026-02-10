Гилейн Максуел няма да говори за аферата "Епстийн" преди да бъде помилвана от Тръмп

Гилейн Максуел - единствената осъдена съучастничка на сексуалния престъпник Джефри Епстийн, поиска помилване от американския президент Доналд Тръмп, преди да се съгласи да говори за отношенията си с него и връзките му с влиятелни личности. Гилейн беше призована да свидетелства пред комисия в Конгреса на Съединените щати, но отказа да отговаря на въпроси. Конгресмени, които се запознаха с разсекретените файлове, изразиха притеснения, че те са силно редактирани.

Във видеоразговор от федералния затвор в Тексас, където излежава своята 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, Гилейн Максуел се закле да казва само истината. Но след това отказа да отговаря на въпросите на конгресмените от Комисията по надзор на Камарата на представителите в американския Конгрес.

Тя се позова на Петата поправка на Конституцията на Съединените щати, според която всеки заподозрян има право да не дава показания, които могат да го уличат в престъпление. Адвокатът на Гилейн коментира от нейно име:

Дейвид Маркъс, адвокат на Гилейн Максуел: "Само тя може да даде пълна информация и на някои може да не им хареса това, което ще чуят, но истината е важна. Например, и президентът Тръмп, и президентът Клинтън са невинни за каквото и било престъпление. Само мис Максуел може да обясни защо и обществото има право да чуе това обяснение... Мис Максуел е готова да говори откровено и честно, ако президентът Тръмп я помилва."

Разпитът се проведе в същия ден, в който министерството на правосъдието започна да позволява на членове на Конгреса да преглеждат нередактирани файлове, свързани с делата на Епстийн.

Демократът Ро Хана и републиканецът Томас Маси, които инициираха закона за прозрачност за досиетата "Епстийн" коментираха, че много от документите не са публикувани, а публикуваните са били силно редактирани.

Томас Маси, конгресмен от Републиканската партия: "Това, което търсим, са мъжете, на които Джефри Епстийн е осигурявал жени. Искаме тези имена да бъдат публикувани... Проблемът е, че отидохме там с надеждата да видим това в 302 документа. Това, което открихме, е, че те са били редактирани още преди да стигнат до Министерството на правосъдието." Ро Хана, конгресмен от Демократическата партия: "Това не е замислено като лов на вещици. Само защото някой фигурира в досиетата, не означава, че е виновен. Но има много влиятелни хора, които са изнасилвали тези непълнолетни момичета, не става дума само за Епстийн и Максуел, други са се почвявали на острова, в ранчото или в къщата му, знаейки, че там се предлагат непълнолетни момичета и се случват отвратителни неща, свързани с насилие. И това, което искаме да направим, е разследването да стигне до тези хора и те да отговорят на тези въпроси."

Друг конгресмен от Демократическата партия, Джейми Раскин изрази съжаление, че американската общественост не възприема разкритията за Епстийн в цялата им сериозност, както това става във Великобритания, където премиерът Киър Стармър е под натиск да подаде оставка заради назначаването на Питър Манделсън за посланик в Съединените щати, въпреки връзките му с Епстийн.