БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Индия и Канада подписаха 10-годишно сътрудничество в ядрената сфера

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Индия и Канада подписаха серия от споразумения, включително за 10-годишно сътрудничество в ядрената сфера. Затоплянето на двустранните отношения стана по време на визита на канадския премиер Марк Карни в Делхи.

Постигнатите договорености обхващат взаимодействие в технологиите, редките минерали, Космоса, отбраната и образованието. Двете страни имат намерение да финализират споразумения за свободна търговия до края на тази година и да намалят уязвимостта си от наказателните мита на Доналд Тръмп.

Индия планира да увеличи ядрените си мощности от 8 на 100 гигавата до 2047 година. Домакинът Нарендра Моди обяви споразумение за доставка на канадски уран на стойност 1,6 млрд. евро. Двете страни ще работят заедно и върху технологията на малки модулни реактори.

#Индия #Канада

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
1
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
3
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
4
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в...
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
5
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...
Конфликтът в Близкия изток: Ударите ще продължат до постигане на целите, заяви Тръмп
6
Конфликтът в Близкия изток: Ударите ще продължат до постигане на...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
5
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: САЩ и Канада

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Израел и Хизбула размениха удари, най-малко 10 души са убити в Бейрут Израел и Хизбула размениха удари, най-малко 10 души са убити в Бейрут
13310
Чете се за: 03:10 мин.
Арктическото шахматно поле – какво следва за Гренландия? Арктическото шахматно поле – какво следва за Гренландия?
Чете се за: 11:12 мин.
Двама души бяха убити и 14 ранени при стрелба в бар в американския щат Тексас Двама души бяха убити и 14 ранени при стрелба в бар в американския щат Тексас
Чете се за: 00:40 мин.
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
117242
Чете се за: 00:50 мин.
Тръмп потвърди смъртта на Али Хаменей Тръмп потвърди смъртта на Али Хаменей
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран? Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
"Климатът – горещата истина": Как климатичните промени и затоплянето влияят винопроизводството в долината на река Струма? "Климатът – горещата истина": Как климатичните промени и затоплянето влияят винопроизводството в долината на река Струма?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
История за първообраза: Защо националният ни флаг е в три цвята - бяло, зелено и червено История за първообраза: Защо националният ни флаг е в три цвята - бяло, зелено и червено
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Европрокуратурата е разследвала 267 случая в България за щети от...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
България може да загуби 3,26 млрд. евро по програмата SAFE за...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Инвестициите в криптовалути: Хиляди българи влагат средства в...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ