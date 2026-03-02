Индия и Канада подписаха 10-годишно сътрудничество в ядрената сфера

Индия и Канада подписаха серия от споразумения, включително за 10-годишно сътрудничество в ядрената сфера. Затоплянето на двустранните отношения стана по време на визита на канадския премиер Марк Карни в Делхи.

Постигнатите договорености обхващат взаимодействие в технологиите, редките минерали, Космоса, отбраната и образованието. Двете страни имат намерение да финализират споразумения за свободна търговия до края на тази година и да намалят уязвимостта си от наказателните мита на Доналд Тръмп.

Индия планира да увеличи ядрените си мощности от 8 на 100 гигавата до 2047 година. Домакинът Нарендра Моди обяви споразумение за доставка на канадски уран на стойност 1,6 млрд. евро. Двете страни ще работят заедно и върху технологията на малки модулни реактори.