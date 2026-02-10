Олимпийските медали и тяхното качество, което разбуни духовете в Италия

На олимпийски игри винаги има полемики от всякакъв характер. Медалите на Игрите в Милано/Кортина са най-скъпите в историята на олимпийските игри.

А някои техни притежатели изразиха възмущението си относно тяхното качество, което разбули духовете в Италия и което предизвика проверки относно това, дали наистина има такъв проблем. Сигнал за това даде американката Брийзи Джонсън, която след като спечели спускането при жените в Кортина, каза, че медалът и се е разпаднал, след като се е откъснал от частта, която го придържа към връзчицата.

От Международния Олимпийски комитет веднага започнаха своя проверка и опровергаха тезата, че тези медали не са направени по начина, по който трябва да бъде, особено след като преди това медиите възхваляваха въпросните отличия заради тяхната цена и фина обработка.

Вижте повече в репортажа на Стефан Георгиев!