Шестима бадминтонисти ще участват на турнир в Каладас да Райна

Шестима български състезатели ще участват в 61-о издание на международния турнир по бадминтон в португалския град Калдас да Райна. Напреварата ще се проведе от 4 до 8 март.

В състава са включени Димитър Янакиев, Евгени Панев, Цветан Иванов, Цветомир Стоянов, Йордан Йорданов и Цветина Попиванова.

Янакиев ще има трудната задача в първия кръг на основната схема срещу поставения под номер 2 Джуо-Фу Ляо (Тайван). Останалите трима национали ще започнат от квалификациите.

Попиванова ще си партнира с Евгени Панев на смесени двойки, а Панев ще играе и на двойки мъже заедно с Цветомир Стоянов.