Златислава Чуканова: Липсваше ми усещането да се боксирам

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Съжалявам само, че не успях да изиграя финала, каза родната боксьорка, която триумфира със златото на Купа "Странджа".

Златислава Чуканова
Снимка: БФ Бокс
Златислава Чуканова не скри своята радост от спечелването на Купа „Странджа“. За родната боксьорка това е второ подобно отличие в надпреварата. Тя определи златото като ценно, защото се завръща на големия ринг след дълга пауза и лечение на сериозна контузия.

Връщайки се обратно на ринга наистина се чувствам много добре. В началото не бях много сигурна доколко съм готова, но видях, че нещата се получават и това ми вдъхна много повече увереност. Мога да кажа, че определено ми липсваше това усещане. Има за какво да работим още много, но това само ми дава стимул да влагам още повече от себе си и да изпълня голямата цел, която си поставям. Смятам, че ми трябва още малко, за да стигна формата отпреди контузията. Но в същото време, за да се радвам на европейски медал, ми трябва още много работа и тепърва започвам да надграждам в тази посока. Знам, че с екипа с който работим, нещата ще се получат. Както се казваше, никой не вярваше, само аз се съмнявах! Но нещата накрая се получиха. Съжалявам само, че не успях да изиграя финала. Много исках да направя още един здрав мач, това е само от полза за мен. Но така е трябвало да стане“, каза Чуканова пред официалната Facebook страница на Българската федерация по бокс.

Свързани статии:

Радослав Росенов и Златислава Чуканова са носители на Купа „Странджа“
Радослав Росенов и Златислава Чуканова са носители на Купа „Странджа“
Българските боксьори грабнаха общо седем медала от турнира.
Чете се за: 01:37 мин.
Злато за Златислава Чуканова и Радослав Росенов на Купа "Странджа"
Злато за Златислава Чуканова и Радослав Росенов на Купа "Странджа"
Чуканова не се би на финала в своята категория, а Росенов срази...
Чете се за: 01:10 мин.
#Купа Странджа 2026 #Златислава Чуканова

