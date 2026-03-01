БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Радослав Росенов и Златислава Чуканова са носители на Купа „Странджа“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Българските боксьори грабнаха общо седем медала от турнира.

Радослав Росенов Златислава Чуканова
Снимка: Българска федерация по бокс
Слушай новината

Радослав Росенов и Златислава Чуканова са носители на Купа „Странджа“ за 2026 година. Националите бяха отличени за представянето си в 77-ото издание на най-стария международен турнир по бокс в Европа.

Росенов ликува със златния медал в категория до 60 килограма. Той постигна серия от зрелищни победи и за пети път в кариерата си вдига ценното отличие. Нещо, което досега не се отдавало на нито един боксьор в историята на Купа „Странджа“.

Чуканова от своя страна грабна титлата в категория до 51 килограма при жените. За нея това е втора поредна купа, след като заслужи отличието и през миналата година. Успехът е още по-голям, предвид че тя се връща на ринга след сериозна контузия.

България завърши по впечатляващ начин в 77-ото издание на Купа „Странджа“. Българските боксьори грабнаха общо 7 медала на изключително силния турнир, който тази година се явява и своеобразно световно първенство. Освен титлите на Злати Чуканова и Радослав Росенов със сребърно отличие се поздрави и Рами Киуан (75 кг), който отстъпи на финала на световния шампион Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан). С бронзови медали се окичиха Ясен Радев (55 кг), Уилиам Чолов (80 кг), Йордан Морехон (+90) и Алейна Мехмед (+80 кг).

#Купа „Странджа" #Златислава Чуканова #Радослав Росенов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
2
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
3
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
4
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
5
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Най-четени

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
2
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Други спортове

Божидар Саръбоюков: Взеха да стават много сбъднати мечти
Божидар Саръбоюков: Взеха да стават много сбъднати мечти
Рами Киуан спечели сребърен медал на Купа „Странджа“ Рами Киуан спечели сребърен медал на Купа „Странджа“
Чете се за: 01:42 мин.
Стела Янчовичина: Уверена съм и ще дам всичко от себе си Стела Янчовичина: Уверена съм и ще дам всичко от себе си
Чете се за: 01:32 мин.
Радослав Росенов: Щастлив съм, че отново грабнах титлата Радослав Росенов: Щастлив съм, че отново грабнах титлата
Чете се за: 00:47 мин.
Дара Стоянова се пребори за сребро на турнира по гимнастика в Тарту Дара Стоянова се пребори за сребро на турнира по гимнастика в Тарту
Чете се за: 01:20 мин.
Спортни новини 01.03.2026 г. 20:50 ч. Спортни новини 01.03.2026 г. 20:50 ч.

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай
Чете се за: 10:42 мин.
У нас
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Благородна мисия: Български лекари прегледаха двойки от Албания с...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ