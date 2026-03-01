Стела Янчовичина: Уверена съм и ще дам всичко от себе си

С амбиция за достойно представяне на Зимните паралимпийски игри в Италия отпътува единствената българска състезателка Стела Янчовичина.

Тя ще се включи в дисциплините слалом и гигантски слалом в алпийските ски на 12 и 14 март в Кортина д'Ампецо.

С началото на януари Янчовичина спечели световните титли в слалома и гигантския слалом на шампионата в Ясна, Словакия.

"С тези постижения, които дадох в началото на годината, съм доста по-уверена в себе си, че всяка година се надграждам повече и повече. Сега искам да дам всичко от себе си и каквото покаже. Тръгвам много щастлива, че успях да стигна дотук. На второ място, тръгвам развълнувана, защото ще представям България сама. Досега на тези дисциплини е нямало друг представител", сподели тя в интервю за БНТ.

Състезателката беше изпратена лично от избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и Володя Златев.

"Тя заслужи своето участие. Тя вече ни даде повод за много гордост с двете световни титли, само преди месец. Нека да и пожелаем успех, да представи най-доброто от себе си, да се представи по най-добрия начин", допълни Лечева.

Вижте цялото интервю във видеото.