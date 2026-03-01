БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Малена Замфирова след третото място в Криница: Това ми е втори подиум на тази писта, чувствам се много добре

16-годишната българка записа трето класиране в топ 3 за кариерата си в Световната купа след силно представяне в Криница

малена замфирова третото криница втори подиум писта чувствам добре
Снимка: Фейсбук профил на Българска федерация по ски
Слушай новината

Малена Замфирова не скри радостта си след третото място във втория старт от Световната купа по алпийски сноуборд в паралелния гигантски слалом в Криница (Полша). 16-годишната българка се качи на подиума за втори път през сезона и общо за трети път в кариерата си в най-престижната надпревара.

"Чувствам се много добре. Това ми е втори подиум за тази година и втори подиум на тази писта. Много ми хареса състезанието и единственото, което можеше да се случи по-добре е Тери, Радо и Сашко да продължат по-напред в състезанието“, заяви Замфирова в първото си интервю след успеха, дадено за Българската федерация по ски.

При мъжете Радослав Янков и Тервел Замфиров не успяха да достигнат полуфиналите. Янков завърши шести, след като отстъпи на олимпийския шампион Бенямин Карл (Австрия), а Замфиров остана седми след поражение от Маурицио Бормолини (Италия) с 15 стотни. Александър Кръшняк се нареди на 33-о място.

В генералното класиране при жените лидер е японката Цубаки Мики с 809 точки. Малена Замфирова заема десетата позиция с 403 точки, като има 332 в подреждането за паралелния гигантски слалом.

