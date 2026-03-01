БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Малена Замфирова отново на подиума в старт от Световната купа по сноуборд

Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
16-годишната българка завърши трета в Криница след силен малък финал срещу Тереза Хофмайстер

зои милано кортина малена замфирова осминафинал паралелен гигантски слалом видео
Снимка: startphoto.bg
Талантливата българска сноубордистка Малена Замфирова продължи силната си серия през сезона, след като зае трето място във втория старт от Световната купа по алпийски сноуборд в паралелния гигантски слалом в Криница (Полша). За 16-годишната националка това е второ класиране в топ 3 през настоящата кампания и общо трети подиум в кариерата ѝ в Световната купа.

Замфирова показа стабилност още в квалификациите, където се нареди девета.

В директните елиминации тя последователно отстрани италианката Ясмин Корати на осминафиналите и германката Мелани Хохрайтер на четвъртфиналите, като демонстрира увереност и чисто каране в решаващите моменти.

В полуфиналната серия срещу Лучия Далмасо (Италия) българката водеше оспорвана битка, но допусна грешка във втората част на трасето и изостана с 0.37 секунди, което я изпрати в малкия финал.

В спора за третото място Замфирова се изправи срещу Рамона Терезия Хофмайстер (Германия) - състезателката, която я елиминира на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Този път българката стартира по червеното трасе, взе аванс още на първата междинна контрола и кара стабилно до финала.

Хофмайстер не успя да завърши спускането, което гарантира мястото на подиума за Замфирова и донесе ценен реванш за младата ни представителка.

Победата в старта спечели Забине Пайер (Австрия), която надделя над Далмасо в големия финал. В генералното класиране за Световната купа лидер остава японката Цубаки Мики с 809 точки.

Малена Замфирова се изкачи до десетото място с общо 403 точки, като в подреждането за паралелния гигантски слалом има 332.

#Малена Замфирова

