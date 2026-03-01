Малена Замфирова отново на подиума в старт от Световната купа по сноуборд

16-годишната българка завърши трета в Криница след силен малък финал срещу Тереза Хофмайстер
Талантливата българска сноубордистка Малена Замфирова продължи силната си серия през сезона, след като зае трето място във втория старт от Световната купа по алпийски сноуборд в паралелния гигантски слалом в Криница (Полша). За 16-годишната националка това е второ класиране в топ 3 през настоящата кампания и общо трети подиум в кариерата ѝ в Световната купа.
Замфирова показа стабилност още в квалификациите, където се нареди девета.
В директните елиминации тя последователно отстрани италианката Ясмин Корати на осминафиналите и германката Мелани Хохрайтер на четвъртфиналите, като демонстрира увереност и чисто каране в решаващите моменти.
В полуфиналната серия срещу Лучия Далмасо (Италия) българката водеше оспорвана битка, но допусна грешка във втората част на трасето и изостана с 0.37 секунди, което я изпрати в малкия финал.
В спора за третото място Замфирова се изправи срещу Рамона Терезия Хофмайстер (Германия) - състезателката, която я елиминира на Олимпийските игри в Милано/Кортина.
Този път българката стартира по червеното трасе, взе аванс още на първата междинна контрола и кара стабилно до финала.
Хофмайстер не успя да завърши спускането, което гарантира мястото на подиума за Замфирова и донесе ценен реванш за младата ни представителка.
Победата в старта спечели Забине Пайер (Австрия), която надделя над Далмасо в големия финал. В генералното класиране за Световната купа лидер остава японката Цубаки Мики с 809 точки.
Малена Замфирова се изкачи до десетото място с общо 403 точки, като в подреждането за паралелния гигантски слалом има 332.