Радослав Янков и Тервел Замфиров са на осминафинали в паралелния гигантски слалом за Световната купа по сноуборд в Криница

от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Финалите са от 13:30 часа и ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

зои милано кортина тервел замфиров осминафинали паралелен гигантски слалом видео
Снимка: startphoto.bg
Радослав Янков и Тервел Замфиров преодоляха квалификациите във втория старт в паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Криница (Полша).

Янков и Замфиров влязоха в топ 16, намирайки място сред осминафиналистите, които ще си оспорват призовите места по-късно днес.

Радослав Янков даде трети резултат след двете спускания - 1:12.00 минути. Той даде най-добро време по синьото трасе - 35.53 секунди, а по червеното записа 36.47 секунди.

Тервел Замфиров се нареди седми в пресявките с общото 1:12.34 минути (35.98 секунди по червеното и 36.36 по синьотор трасе).

Третият български участник в Криница при мъжете Александър Кръшняк записа 36.96 секунди в първия манш и не участва във втория.

Малена Замфирова също се класира за осминафиналите при жените. Българката зае девета позиция в квалификациите с общо време след двата манша - 1:19.42 минути.

Замфирова записа 39.55 секунди по червеното трасе и впоследствие 39.87 по синьото.

С най-добър резултат в пресявките беше японката Цубаки Мики - 1:16.64 минути.

Финалите предстоят от 13:30 часа и ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

#Тервел Замфиров #Радослав Янков

Product image
