ИЗВЕСТИЯ

Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран

Радослав Янков заслужи място в осминафиналите на Световната купа в Криница

Спорт
Българският сноубордист постигна време от 1:06.42 минути в паралелния гигантски слалом по време на квалификациите.

Радослав Янков
Снимка: Startphoto.bg
Радослав Янков намери място на осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Световната купа по сноуборд в Криница. На полска територия българинът постигна общо време 1:06.42 минути, което му отреди девета позиция в квалификациите. Той записа седми резултат от 32.83 секунди по синьото трасе и 33.59 секунди по червеното във второто спускане, като ще се конкурира с швейцареца Дарио Кавицел на старта на директните елиминации.

Бронзовият медалист в паралелния гигантски слалом от Зимните олимпийски игри Тервел Замфиров пропусна да влезе в топ 16, оставайки на 18-о място с 1:06.73 минути.

Замфиров даде време - 33.06 секунди по синьото трасе, а впоследствие по червеното - 33.67 секунди.

Друг от българските олимпийци в сноуборда Александър Кръшняк не продължи след първия манш, където записа 33.66 секунди по червеното трасе и зае 35-а позиция.

С най-добър резултат в квалификациите при мъжете завърши Маурицио Бормолини от Италия - 1:05.08 минути.

Финалите в Криница днес предстоят от 14:30 часа българско време, а утре ще се проведе още един старт в паралелния гигантски слалом.

Малена Замфирова не намери място на осминафиналите на Световната купа в Криница
Малена Замфирова не намери място на осминафиналите на Световната купа в Криница
25-та позиция за българката в паралелния гигантски слалом.
Малена Замфирова не намери място на осминафиналите на Световната купа в Криница
Малена Замфирова не намери място на осминафиналите на Световната купа в Криница
