Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 01:25 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Айхер триумфира в супергигантския слалом в Солдеу

Чете се за: 01:40 мин.
Германката записа време от 1:26.72 минути и стигна до пета победа в кариерата си на ниво Световна купа.

Ема Айхер
Снимка: БТА
Двукратната сребърна олимпийска медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Ема Айхер записа впечатляващ успех в супергигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Солдеу. Германката триумфира с време от 1:26.72 минути и стигна до пета победа в кариерата си на това ниво.

След като остана четвърта в спускането ден по-рано, Айхер демонстрира силна форма и изпревари с 0.88 секунди новозеландката Алис Робинсън, която завърши на втора позиция. Успехът върна германската скиорка в битката за малкия кристален глобус в дисциплината, като тя вече е и първата състезателка с два успеха в супергигантския слалом през настоящия сезон.

Трета в надпреварата се класира швейцарката Корине Зутер, изостанала на 0.98 секунди от победителката. В челната шестица попаднаха още Естер Ледецка, норвежката Кайса Викхоф Лий и италианката София Годжа.

Олимпийската шампионка в гигантския и супергигантския слалом от Милано/Кортина Федерика Бриньоне се завърна в стартовете за Световната купа, но остана 15-а, на 2.17 секунди от първото място.

Лидерката в генералното класиране за Световната купа Микаела Шифрин пропусна старта в Солдеу, но запази първото място със 1133 точки, пред швейцарката Камий Раст с 963 и Айхер с 834 точки.

#Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 #Ема Айхер

