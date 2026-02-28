Айхер триумфира в супергигантския слалом в Солдеу

Двукратната сребърна олимпийска медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Ема Айхер записа впечатляващ успех в супергигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Солдеу. Германката триумфира с време от 1:26.72 минути и стигна до пета победа в кариерата си на това ниво.

След като остана четвърта в спускането ден по-рано, Айхер демонстрира силна форма и изпревари с 0.88 секунди новозеландката Алис Робинсън, която завърши на втора позиция. Успехът върна германската скиорка в битката за малкия кристален глобус в дисциплината, като тя вече е и първата състезателка с два успеха в супергигантския слалом през настоящия сезон.

Трета в надпреварата се класира швейцарката Корине Зутер, изостанала на 0.98 секунди от победителката. В челната шестица попаднаха още Естер Ледецка, норвежката Кайса Викхоф Лий и италианката София Годжа.

Олимпийската шампионка в гигантския и супергигантския слалом от Милано/Кортина Федерика Бриньоне се завърна в стартовете за Световната купа, но остана 15-а, на 2.17 секунди от първото място.

Лидерката в генералното класиране за Световната купа Микаела Шифрин пропусна старта в Солдеу, но запази първото място със 1133 точки, пред швейцарката Камий Раст с 963 и Айхер с 834 точки.