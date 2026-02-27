Кристина Григорова триумфира на Държавното първенство по фигурно пързаляне

Кристина Григорова триумфира при жените на Държавното първенство по фигурно пързаляне, което се провежда в Зимния дворец в София. Състезателката на клуб „Танци на лед Денкова-Стависки“ събра общо 128.20 точки, след като оглави класирането както в кратката, така и във волната програма.

На второ място се класира Анастасия Юрчук от „Ледена звезда“ със 112.12 точки, а бронзът остана за Наталия Пеева (Славия) с 95.21. В шампионата не участва олимпийската състезателка от Милано/Кортина Александра Фейгин.

При мъжете титлата завоюва Александър Златков от „Елит“ със сбор от 195.82 точки. Среброто спечели Беат Шумперли (Елит) със 174.89 точки, а трети със същия точков актив завърши Филип Каймакчиев (Ледена звезда).

При девойките шампионка стана София Чън от „Танци на лед Денкова-Стависки“ със 150.87 точки, докато при юношите златото заслужи Йоанис Апосту (Елит) с резултат от 153.50.

В надпреварата участват повече от 200 фигуристи от различни възрастови групи, като през уикенда предстоят стартовете и при най-малките състезатели.