Трето решение на съда е потвърдило избора на Весела Лечева за председател на БОК

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 05:35 мин.
Спорт
Ново решение в полза на избраната за председател на Българския олимпийски комитет.

Стефка Костадинова и Весела Лечева
Снимка: Startphoto.bg
Софийският градски съд (СГС) постанови решение по търговско дело №621/2025 г., с което отхвърли предявените от Сдружение „Българска конфедерация по кикбокс и муай тай“ искове срещу Сдружение „Български олимпийски комитет“ (БОК) за отмяна на решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г. Ищецът оспорваше решенията за избор на Весела Лечева за председател на БОК, както и тези за избор на ново Изпълнително бюро и Контролен съвет.

Решението от 26 февруари 2025 г., подписано от съдия Атанас Маджев е третото, което потвърждава избора на Весела Лечева за председател на БОК, както и този на членовете на Изпълнителното бюро и Контролния съвет.

Преди това, в решение на СГС от 17 ноември 2025 година по делото, заведено от Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ), СГС определи, че „няма доказани нарушения, които да са опорочили провеждането на Общото събрание на БОК“.

В края на октомври СГС отхвърли жалбата и по друго дело, заведено от Българската федерация по бадминтон. Така три съдебни състава на СГС се произнасят в полза на Лечева и новото Изпълнително бюро срещу исковите молби на членове на БОК, които имат напълно идентични мотиви.

В исковата си молба от Сдружение „Българска конфедерация по кикбокс и муай тай“ твърдеше, че събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава – поради неизпращане на покани до всички членове по пощата или имейл, неспазване на 20-дневния срок за номиниране на кандидат за председател, участие на представители без надлежна представителна власт, допускане на нередности при легитимацията на делегати, както и неправилно провеждане на тайното гласуване чрез гласуване „анблок“ за състава на колективните органи.

Председателят на БОК Весела Лечева оспори тези твърдения, като поддържа, че Общото събрание е било редовно свикано, кворумът е бил налице, процедурите по регистрация и гласуване са били спазени, а изборът е проведен при тайно гласуване съгласно устава.

Юридическият екип на Весела Лечева напомня, че всички подадени жалби срещу събранието и ръководните органи, са напълно идентични като съдържание.

След анализ на доказателствата съдът приема, че:

Поканата за Общото събрание е била надлежно публикувана в ТРРЮЛНЦ и поставена на мястото за обявления. Макар да не е доказано изпращане на покани до всички членове по пощата или имейл, това не е довело до нарушаване на правото на участие, тъй като 83 от общо 86 членове са присъствали, включително и ищецът, а кворумът и необходимите мнозинства са били налице.

Нарушенията, на които се позовава ищецът относно правата на други членове, не могат да бъдат релевирани от него, доколкото не са повлияли върху кворума или мнозинството при вземане на решенията.

Съдът подчертава, че номинираната Лечева е лице с широка популярност в спортните и олимпийските среди, в това число тя е член на БОК, поради което участниците в общото събрание са отлично запознати с нейния професионален профил, а това изключва извод, че просрочване на депозирането на кандидатурата й за председател на БОК може да затрудни тяхната преценка при формиране на решението за кого от кандидатите да гласуват.

Гласуването за членовете на Изпълнителното бюро и Контролния съвет е проведено с тайно гласуване, като уставът не съдържа изискване членовете да се гласуват поотделно, поради което гласуването „анблок“ не представлява нарушение. Отбелязва се и това, че преди гласуването на решенията по т. 10 и 11 няма стенографирани възражения от членове на ОС, които да настояват гласуването да бъде разделно за всеки един предложен кандидат. Липсват кандидатури, направени от който и да е от другите членове, в т.ч. и ищецът.

Съдът подчертава, че при иск по чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ проверката е ограничена до законосъобразността, а не до целесъобразността на решенията, и че не са установени съществени процесуални или материални нарушения, които да водят до тяхната отмяна.

В заключение СГС приема, че Общото събрание на БОК от 19 март 2025 г. е редовно свикано и проведено, а решенията за избор на председател, Изпълнително бюро и Контролен съвет са валидни и законосъобразни. Исковете на „Българска конфедерация по кикбокс и муай тай“ са отхвърлени като неоснователни.

#Български олимпийски комитет

Product image
