Пет титли за българските борци в първия ден на турнира „Петко Сираков- Иван Илиев“

Българските борци взеха 5 титли в първия ден на турнира "Петко Сираков - Иван Илиев" в столичната "Арена 8888", тренировъчна зала.

В свободния стил първи станаха Валериос Захариадис (61 кг), Божидар Добрев (79) и Николай Ковачев (92), а в класическия - Альоша Илиев (55) и Мартин Шишеков (82).

При жените с най-добро класиране е Виктория Бойнова (59 кг) - сребро.

По две титли в четвъртък при жените си поделиха отборите на Румъния и Полша.

Тимът на "Дружина Полска" бе воден от бившата националка Тайбе Юсеин, която след Игрите Париж 2024 стана помощник-треньор.

Турнирът бе открит от председателя на Българската федерация по борба Станка Златева. Приветствие към участниците отправи бившият президент на Световната федерация по борба Рафаел Мартинети. Той бе у нас, за да наблюдава участието на своя внук Матиас на турнира. Младият талант загуби в първия кръг, а победител при 72-килограмовите на класическия стил стана японецът Исейн Хона, победил на финала нашия Димитър Георгиев.

На турнира участват 168 състезатели от 15 държави.