Пет титли за българските борци в първия ден на турнира „Петко Сираков- Иван Илиев“

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
И петте титли дойдоха при мъжете.

Божидар Добрев
Снимка: Българска федерация по борба
Българските борци взеха 5 титли в първия ден на турнира "Петко Сираков - Иван Илиев" в столичната "Арена 8888", тренировъчна зала.

В свободния стил първи станаха Валериос Захариадис (61 кг), Божидар Добрев (79) и Николай Ковачев (92), а в класическия - Альоша Илиев (55) и Мартин Шишеков (82).

При жените с най-добро класиране е Виктория Бойнова (59 кг) - сребро.

По две титли в четвъртък при жените си поделиха отборите на Румъния и Полша.

Тимът на "Дружина Полска" бе воден от бившата националка Тайбе Юсеин, която след Игрите Париж 2024 стана помощник-треньор.

Турнирът бе открит от председателя на Българската федерация по борба Станка Златева. Приветствие към участниците отправи бившият президент на Световната федерация по борба Рафаел Мартинети. Той бе у нас, за да наблюдава участието на своя внук Матиас на турнира. Младият талант загуби в първия кръг, а победител при 72-килограмовите на класическия стил стана японецът Исейн Хона, победил на финала нашия Димитър Георгиев.

На турнира участват 168 състезатели от 15 държави.

Унгария, Полша, Япония със силни отбори на „Петко Сираков- Иван Илиев“
Унгария, Полша, Япония със силни отбори на „Петко Сираков- Иван Илиев“
Срещите започват днес.
Чете се за: 03:52 мин.
