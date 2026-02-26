Унгария, Полша, Япония със силни отбори на „Петко Сираков- Иван Илиев“

Унгария, Полша, Япония, както и Румъния идват със силни отбори на турнира „Петко Сираков – Иван Илиев“ за юноши и девойки до 23 г.

Срещите започват днес в столичната „Арена 8888“, тренировъчна зала.

В класическия стил унгарците са с Давид Маник (67 кг), бронзов медалист от Евро 2024 при 20-годишните, както и Едмонд Домакос (60 кг), пети от същото първенство. С тях идва треньорът Атила Репка, олимпийски шампион от Барселона 92 и двукратен №1 в Европа.



Женският им тим също е с водещите си състезателки за тази възраст. Соня Немет (49), втора в Европа до 17 г., Лиляна Капурати (57 кг), трета на континента при 20-годишните, Барбара Батер (61), трета в света до 17 г.

Японците са с Каджиро Хасегава (67), трети в света до 20 г. при класиците, както и Исей Хона (72), шампион на Азия при мъжете от миналия сезон. А в свободния стил ще бъдат представени от Сорато Каназава (92), пети в света при 20-годишните, както и от бронзовия медалист от шампионата на страната си Яма Томана (70 кг).

Полша е със силен отбор при жените, в чийто треньорски щаб е бившата капитанка на националния ни отбор Тайбе Юсеин, бронзовата олимпийска медалиста, №1 в света и двукратна европейска шампионка.



На тепиха ще излязат Олга Падошик (59), пета в света до 23 г., Алисия Новосад (62), трета в Европа, Каролина Доманшук (68), трета в Европа и света до 23 г., Каролина Яворска (72), трета в Европа до 20 г., Патриция Кубер (76), пета в Европа до 20 г., А в класическия стил ще излезе Себастиян Варчол (97 кг).

На тепиха ще има и отбор от Швейцария, в чийто състав е Матиас Мартинети, внук на бившия президент на Международната федерация по борба Рафаел Мартинети. Цялата фамилия Мартинети ще бъде в залата, за да гледа схватките на младия талант, който в началот на годината стана четвърти на турнира „Анри Деглан“ във Франция.

В столичната зала ще бъде и неговият дядо Рафаел Мартинети, който бе начело на световната борба от 2002 до 2013 г. А преди това бе дългогодишен международен съдия.

Румънците също ще бъдат представени от силен отбор, много от състезателите са и призьори от световни първенства на плажна борба. А именно Давид Бойца (65), пети Европа в зала в свободния стил, Луис Влад (51), трети на континента при 17-годишните в класическия стил, Денис Михай (55), трети на световното и европейското при мъжете през 2024, Драгос Драга (55), пети в Европа при 20-годишните, Игор Ботеаз (72), пети в Европа до 23 г., както и Патрик Грациалу (87), пети в света при 20-годишните.

Франция са с Ирис Тибо (62), пета в Европа до 23 г. при жените, Гърция е с Ахилас Крисидис (130), трети в света до 20 г. при класиците, както и Николета Бампа (68), пета в Европа до 20 г.

Молдова е с Лучана Беда (68), световна и европейска шампионка на плажна борба, както и пета в Европа в зала при 23-годишните. А също Дорджина Мирка (57), трета в Европа до 23 г., Виктория Адам (65) и Мария Пантиру (68), пета в Европа за същата възраст.