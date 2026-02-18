БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Вижте кои са министрите в кабинета...
Чете се за: 02:15 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Осем национали в свободния стил ще излязат на тепиха на рейтинговия турнир в Тирана

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

За турнира са заявени повече от 500 състезатели.

Георги Иванов борба
Снимка: БФ Борба
Слушай новината

Осем национали в свободния стил ще излязат на тепиха на рейтинговия турнир в Тирана, Албания (25 февруари-1 март). Тимът, воден от Радослав Великов и Йордан Денев, пътува за албанската столица в понеделник.

Заради травма надпреварата пропускат Шамил Мамедов (65) и Ален Хубулов (125), които получиха леки контузии по време на лагера в Дагестан, завършил преди дни. Двамата най-вероятно ще са готови за турнира „Дан Колов – Никола Петров“ в Пловдив (26-29 март).

Състезанието пропуска и Рамазан Рамазанов (74), който е със сериозна контузия в кръста и участието му на европейското първенство в Тирана през април е под въпрос.

На рейтинговия турнир ще излязат Микяй Наим (65 кг), а в тежка категория до 125 кг Георги Иванов. При 74-килограмовите ще дебютира Петър Петров. В състава са още Ивайло Тисов (57), Ердал Галип (61), Айкан Сeид (79), Ахмед Батаев (92) и Ахмед Магамаев (97).

За турнира са заявени повече от 500 състезатели. Очаква се голямото завръщане на руската звезда Абдулрашид Садулаев (97), в същата категория е заявен и Кайл Снайдер (САЩ).

На същия турнир ще участват и 4 наши представителки при жените. Биляна Дудова (62), която преди това направи подготовка в индийската лига, Юлияна Янева (68), световна вицешампионка, както и по-младите Даниела Бръснарова (72) и Ванеса Георгиева (76).

#БФ Борба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
4
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в...
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
5
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
В "Референдум: Драмата "Петрохан" – растящо недоверие към институциите
6
В "Референдум: Драмата "Петрохан" – растящо...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
2
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Борба

Андреа Нисева взе бронзов медал на турнир по борба в Швеция
Андреа Нисева взе бронзов медал на турнир по борба в Швеция
Станка Златева: Правилата следва да бъдат спазвани от всички Станка Златева: Правилата следва да бъдат спазвани от всички
Чете се за: 01:52 мин.
Националите по борба започват лагер за турнира "Петко Сираков - Иван Илиев“ Националите по борба започват лагер за турнира "Петко Сираков - Иван Илиев“
Чете се за: 00:50 мин.
Арестуваха Николай Паслар, след като предизвика катастрофа в София Арестуваха Николай Паслар, след като предизвика катастрофа в София
Чете се за: 01:22 мин.
Станка Златева: Искам да развивам българската борба с български треньори Станка Златева: Искам да развивам българската борба с български треньори
Чете се за: 04:02 мин.
Стоян Кубатов завърши пети на рейтинговия турнир в Загреб Стоян Кубатов завърши пети на рейтинговия турнир в Загреб
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
НА ЖИВО: Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": При хижаъа става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство Случаят "Петрохан": При хижаъа става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
5-годишно дете загина, а жена е с опасност за живота след катастрофа във Видинско 5-годишно дете загина, а жена е с опасност за живота след катастрофа във Видинско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Автобус с 25 души е закъсал край свищовското село Вардим (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
"Аксиос": Преговорите за мир в Украйна са стигнали до...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ