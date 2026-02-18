Осем национали в свободния стил ще излязат на тепиха на рейтинговия турнир в Тирана, Албания (25 февруари-1 март). Тимът, воден от Радослав Великов и Йордан Денев, пътува за албанската столица в понеделник.

Заради травма надпреварата пропускат Шамил Мамедов (65) и Ален Хубулов (125), които получиха леки контузии по време на лагера в Дагестан, завършил преди дни. Двамата най-вероятно ще са готови за турнира „Дан Колов – Никола Петров“ в Пловдив (26-29 март).

Състезанието пропуска и Рамазан Рамазанов (74), който е със сериозна контузия в кръста и участието му на европейското първенство в Тирана през април е под въпрос.

На рейтинговия турнир ще излязат Микяй Наим (65 кг), а в тежка категория до 125 кг Георги Иванов. При 74-килограмовите ще дебютира Петър Петров. В състава са още Ивайло Тисов (57), Ердал Галип (61), Айкан Сeид (79), Ахмед Батаев (92) и Ахмед Магамаев (97).

За турнира са заявени повече от 500 състезатели. Очаква се голямото завръщане на руската звезда Абдулрашид Садулаев (97), в същата категория е заявен и Кайл Снайдер (САЩ).

На същия турнир ще участват и 4 наши представителки при жените. Биляна Дудова (62), която преди това направи подготовка в индийската лига, Юлияна Янева (68), световна вицешампионка, както и по-младите Даниела Бръснарова (72) и Ванеса Георгиева (76).