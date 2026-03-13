Даниела Бръснарова завърши пета на европейското първенство по борба до 23 години

Даниела Бръснарова се класира на пето място на европейското първенство по борба за състезатели до 23 години, което се провежда в Зренянин, Сърбия.

В малкия финал в категория до 72 килограма българката отстъпи пред полякинята Каролина Яворска с 0:5 и остана на крачка от отличието.

Фатме Шабан също не успя да достигне до среща за медал. В категория до 62 килограма тя загуби в репешажите от туркинята Гюлсум Бингол.

По-рано в надпреварата на пето място завършиха още три българки – Несрин Сюлейманова (55 кг), Виктория Бойнова (59 кг) и Ванеса Георгиева (76 кг).

В събота на тепиха ще излязат последните петима български представители в класическия стил, които ще започнат участието си в пресявките, докато други двама национали ще се борят в репешажите.