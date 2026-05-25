Дворецът на културата и спорта е готов да посрещне елита на художествената гимнастика

Гледайте европейското първенство по художествена гимнастика този уикенд по БНТ 3.

Дворецът на културата и спорта в морската столица Варна е напълно готов да посрещне елита на художествената гимнастика в Европа.

42-ото първенство на Стария континент започва в сряда, 26 май, с официалните подиум тренировки. Тимът на България индивидуално жени и девойки ще тренира от 11:30 до 12:25 часа заедно с Полша и Италия. Килимът в залата ще изпробват Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова.

Последни ще тренират съставите на Армения, Белгия, Беларус и Русия от 20:30 часа.

Интересът към първенството е много голям. Близо 75 са акредитираните журналисти от България, Испания, Турция, Русия, Франция, Естония, Италия, Украйна, Германия, Румъния, Беларус, Мексико, Полша и Република Корея.

Във Варна е защитаващата титлата си Таисия Онофричук, която през 2025-а стана първата украинска европейска шампионка в многобоя от почти 30 години насам.

Първото в историята европейско първенство по художествена гимнастика се провежда през 1978 година в испанската столица Мадрид. До 1993 година девойките и жените се състезават на отделни шампионати. България е сред най-успешните държави с десетки титли и медали през различните поколения.

За последно Варна беше домакин на шампионата през 2021-а, когато Боряна Калейн спечели сребро в многобоя.

Гледайте европейското първенство по художествена гимнастика този уикенд по БНТ 3.

Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е летял в близост до руската граница
