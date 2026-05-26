Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей

от БНТ
Днес празнува една легенда. Една епоха, написаха от Българската федерация по художествена гимнастика по повод празника на треньорката.

Легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей.

Тя е успешна треньорка по художествена гимнастика през 80-е и 90-е години на ХХ век. С нейното име са свързани най-големите успехи на българската художествена гимнастика и на българските „златни момичета“, както и развитието на световната художествена гимнастика.

Като хореограф Нешка Робева създава стотици съчетания за своите гимнастички, както и спектакли на ръководената от нея танцова трупа

"Днес празнува една легенда. Една епоха. Едно име, превърнало се в символ на българската художествена гимнастика.

Честит 80-годишен юбилей на Нешка Робева - най-успялата българска треньорка по художествена гимнастика на XX век!

Под нейно ръководство България покори света. Стотици медали, световни и европейски титли, незабравими композиции и цели поколения „златни момичета“ оставиха завинаги своя отпечатък в историята на спорта. Нешка Робева не просто създаваше шампионки. Тя създаваше характери, дух, сила и вдъхновение. Тя превърна българската школа в еталон за красота, класа и съвършенство", написаха от БФХГ във Фейсбук.

БФХГ ще организира специално събитие по повод 80-годишния юбилей на Нешка Робева по време на предстоящото европейско първенство във Варна, което ще бъде предавано на живо в ефира на БНТ на 30 и 31 май.

