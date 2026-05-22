Над 800 гимнастички се събират за „Левски Къп“, юбилеят на Нешка Робева ще бъде акцент

Повече от 800 състезателки ще вземат участие в 31-вото издание на международния турнир по художествена гимнастика "Левски Къп“ и приз „Маргарита Рангелова“, който ще се проведе от 24 до 26 май в залата на клуб Левски в комплекс "Герена“.

Традиционната надпревара, която се организира от 1991 година, е сред най-утвърдените клубни турнири в България. В тазгодишното издание ще участват гимнастички от осем държави, сред които Сърбия, Турция, Босна и Херцеговина, Словения и Португалия, както и водещи български състезателки във всички възрастови групи.

Специален акцент в програмата ще бъде отбелязването на 80-годишния юбилей на легендата на българската художествена гимнастика Нешка Робева. Кулминацията на събитието ще бъде на 26 май – в последния състезателен ден, когато ще бъдат излъчени и победителките в елитните категории, а организаторите от клуб Левски подготвят специален жест в чест на именитата треньорка.

Президентът на клуба Валентина Симеонова подчерта огромния принос на Робева за развитието на спорта у нас.

"Каквото и да кажем за г-жа Робева ще бъде малко. Тя оставя изключително ярка следа в българската и световната художествена гимнастика и е вдъхновение за поколения състезателки“, заяви Симеонова.

Първата победителка в историята на турнира е трикратната световна шампионка Мария Петрова, а през годините "Левски Къп“ се утвърди като сцена за изява на бъдещи звезди на художествената гимнастика.