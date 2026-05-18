Стилияна Николова след държавното: Доволна съм

Стилияна Николова затвърди отличната си форма, след като спечели три златни и един сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на държавното първенство по художествена гимнастика за Приз "Мария Гигова“, проведено в столичната зала "София“.

„Доволна съм, че успях през втория ден да покажа по-стабилна лента, понеже сменихме съчетанието. Разбира се, има какво още да се работи до европейското първенство и да покажем още по-класни съчетания“, каза Николова пред БНТ.

В края на май България е домакин на европейското първенство по художествена гимнастика. Надпреварата във Варна ще може да проследите пряко в ефира на БНТ 3 и онлайн на нашия сайт!