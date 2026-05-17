Стилияна Николова с три титли от държавното първенство по художествена гимнастика

Стилияна Николова затвърди отличната си форма, след като спечели три златни и един сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на държавното първенство по художествена гимнастика за Приз "Мария Гигова“, проведено в столичната зала "София“.

Абсолютната европейска шампионка бе без конкуренция на три уреда. Тя триумфира на топка с най-високата оценка във финалите - 30.100 точки, изпреварвайки Яница Динева и Анастасия Калева. Николова оглави класирането и на бухалки с 30.425 точки, където отново Динева остана втора, а бронзът отиде при Дара Стоянова.

Третият златен медал за гимнастичката на клуб „Илиана“ дойде на лента след уверено изпълнение и оценка от 29.200. Среброто заслужи Стоянова, а трета се нареди Дара Малинова.

Единствено на обръч Николова отстъпи първото място, като завърши със сребро с резултат от 28.775 точки. Победата на този уред бе за Яница Динева, а трета се класира Алекса Рашева.

Силното представяне на водещите български гимнастички е отличен знак преди Европейското първенство във Варна в края на май, където страната ще бъде представена именно от Стилияна Николова и Ева Брезалиева.