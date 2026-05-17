БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
DARA превърна летище "Васил Левски" в сцена:...
Чете се за: 03:30 мин.
Водни салюти, стотици фенове и приятели посрещат DARA на...
Чете се за: 00:50 мин.
НА ЖИВО: България посреща DARA, БНТ със специално студио...
Чете се за: 01:02 мин.
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Чете се за: 04:05 мин.
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Чете се за: 04:15 мин.
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия...
Чете се за: 01:00 мин.
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия 2026" в България - посрещнаха я стотици фенове и приятели

Стилияна Николова с три титли от държавното първенство по художествена гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Европейската шампионка доминира във финалите на уредите преди шампионата на Стария континент във Варна

стилияна николова три титли държавното първенство художествена гимнастика
Снимка: БТА
Слушай новината

Стилияна Николова затвърди отличната си форма, след като спечели три златни и един сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на държавното първенство по художествена гимнастика за Приз "Мария Гигова“, проведено в столичната зала "София“.

Абсолютната европейска шампионка бе без конкуренция на три уреда. Тя триумфира на топка с най-високата оценка във финалите - 30.100 точки, изпреварвайки Яница Динева и Анастасия Калева. Николова оглави класирането и на бухалки с 30.425 точки, където отново Динева остана втора, а бронзът отиде при Дара Стоянова.

Третият златен медал за гимнастичката на клуб „Илиана“ дойде на лента след уверено изпълнение и оценка от 29.200. Среброто заслужи Стоянова, а трета се нареди Дара Малинова.

Единствено на обръч Николова отстъпи първото място, като завърши със сребро с резултат от 28.775 точки. Победата на този уред бе за Яница Динева, а трета се класира Алекса Рашева.

Силното представяне на водещите български гимнастички е отличен знак преди Европейското първенство във Варна в края на май, където страната ще бъде представена именно от Стилияна Николова и Ева Брезалиева.

#държавото първенство по художествена гимнастика

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
2
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
3
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
НА ЖИВО: България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
НА ЖИВО: България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga"
5
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява...
Да изчезнеш за 45 секунди: Работата на сценичните работници на "Евровизия"
6
Да изчезнеш за 45 секунди: Работата на сценичните работници на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
2
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Художествена гимнастика

Деа Емилова с два златни медала на финалите при девойките на държавното първенство
Деа Емилова с два златни медала на финалите при девойките на държавното първенство
Християна Тодорова: Знам, че България очаква медали във всяка дисциплина Християна Тодорова: Знам, че България очаква медали във всяка дисциплина
Чете се за: 02:35 мин.
Валентина Иванова получи приза за най-добър треньор на Държавното първенство по художествена гимнастика Валентина Иванова получи приза за най-добър треньор на Държавното първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 00:45 мин.
Стилияна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство в София Стилияна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство в София
Чете се за: 01:30 мин.
Стилияна Николова поведе в класирането на обръч и топка на държавното по художествена гимнастика Стилияна Николова поведе в класирането на обръч и топка на държавното по художествена гимнастика
Чете се за: 03:22 мин.
Гимнастичките старша възраст навлизат в решаваща фаза от подготовката си за европейското във Варна Гимнастичките старша възраст навлизат в решаваща фаза от подготовката си за европейското във Варна
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

DARA превърна летище "Васил Левски" в сцена: Мечтайте смело, работете и вашият труд ще се отплати
DARA превърна летище "Васил Левски" в сцена: Мечтайте...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Водни салюти, стотици фенове и приятели посрещат DARA на летището в София Водни салюти, стотици фенове и приятели посрещат DARA на летището в София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1 Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След триумфа на DARA: Взрив от поздравления от социалните мрежи След триумфа на DARA: Взрив от поздравления от социалните мрежи
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Следи от мечка и малко мече са открити по тялото на мъжа, намерен...
Чете се за: 00:35 мин.
Криминално
Проливен дъжд наводни къщи, улици и автомобили в бургаския квартал...
Чете се за: 00:47 мин.
Регионални
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско и в двете посоки
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ