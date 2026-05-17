Деа Емилова с два златни медала на финалите при девойките на държавното първенство

Деа Емилова от клуб Академик спечели два златни медала на финалите на отделните уреди при девойки старша възраст на държавното първенство по художествена гимнастика категория "Елит“ за Приз "Мария Гигова“, което се провежда в столичната зала "София“.

Емилова показа най-силна игра на бухалки, където заслужи първото място с оценка от 26.800 точки. След нея се нареди Александра Петрова от Илиана с 26.600, а бронзът остана за Антоанета Цанкова от Авангард с 26.150.

Във финала на лента Емилова отново бе без конкуренция и завоюва второто си злато с резултат от 26.950 точки. Александра Петрова спечели среброто с 26.000, а трета завърши София Димова от Илиана с 25.250.

На обръч титлата отиде при Александра Петрова с 26.725 точки, следвана от Анастасия Пономаренко (Грация) с 26.000 и Антоанета Цанкова с 25.500.

На топка шампионка стана Анастасия Пономаренко с 25.350 точки. Сребърните отличия бяха поделени от Антоанета Цанкова и Александра Петрова, които получиха равна оценка от 25.225.

По-късно днес предстоят финалите на отделните уреди при жените, които ще определят и шампионките в по-горната възрастова група.