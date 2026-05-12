Медали и силно представяне за СКХГ "Банско“ на международния турнир "Диляна Прима“

Състезателките на Спортен клуб по художествена гимнастика „Банско“ записаха впечатляващо представяне на международния турнир „Диляна Прима“, който се проведе на 9 и 10 май в Пазарджик.

Младите гимнастички демонстрираха високо ниво на подготовка, както в индивидуалните съчетания, така и в ансамбловите надпревари, и заслужено се окичиха с редица отличия.

Със златни медали триумфираха Елица Джолева и Калина Манджукова, а със сребро се поздравиха Симона Иванова и Ивайла Власева. Силното представяне на клуба бе допълнено от бронзовите отличия на Мила Мацурева, Ния Ирманова, Красимира Котиркова, Надежда Юнчова, Елена Котиркова, Дианна Падарева и Йорданка Ковачева.

Освен медалистките, още няколко състезателки се класираха в челните позиции. Никол Ергина зае четвърто място в многобоя, както и пето и шесто място на отделни уреди. Катерина Пишарова също се нареди четвърта в многобоя и показа стабилност в отделните дисциплини, а Никол Ангелова и Алиса Хайруллина допълниха силното представяне с класиране в топ 5.

Участието на СКХГ „Банско“ в турнира е поредно доказателство за добрата работа на треньорския екип и развитието на младите таланти. Клубът продължава подготовката си с амбиция за нови успехи и утвърждаване на Банско като важен център на художествената гимнастика в България.