Политическа буря във Великобритания: Натиск за оставката на Киър Стармър

Политическа криза във Великобритания - правителството се събра, за да реши бъдещето на премиера Киър Стармър. Редица министри и десетки депутати от Лейбъристката партия настояват за оставката му след съкрушителната загуба на местните избори. Всичко е възможно, премиерът се вслушва в колегите си и не е ясно какво решение ще вземе, каза главният секретар на Стармър. Преди минути оставка подаде министърът на общностите и призова премиера да се оттегли.

Премиер на ръба - така анализатори коментират случващото се на "Даунинг стрийт" 10. Лейбъристката партия на министър-председателя Киър Стармър е в открит бунт срещу него, а кабинетът му е разделен по въпроса дали трябва да си тръгне. Вицепремиерът Дейвид Лами, както и министрите на вътрешните и външните работи - Шабана Махмуд и Ивет Купър, са приканили Стармър да напусне поста си или поне да определи срокове за това. Ключови съюзници на Стармър обаче застават зад гърба му и настояват, че сега не е моментът за смяната му.

Лондончани не са оптимисти за мястото на Киър Стармър.

Джером Росейе, жител на Лондон: "Изглежда, че е подложен на натиск от всички страни. Така че вероятно няма да остане на власт. Но ако трябва да съм честен, докато беше на власт, нищо не се промени, но все пак му пожелавам успех." Оли Филипс, жител на Лондон: "Не виждам никой по-добър. Така че - по-малкото зло поне. Но да видим." Теса Робинсън, жител на Лондон: "Прогнозите не изглеждат добре. Изглежда политиките, които предлага, не са точно това, което обеща. Мисля, че се намира в трудна позиция, а изглежда, че лейбъристите искат да си тръгне."

Към момента 72-ма депутати от Лейбъристката партия са призовали британския премиер Киър Стармър да поеме отговорност за загубата на местните избори и да подаде оставка. За да започне процедура, са необходими 81 депутати.

Вчера Стармър защити позицията си в емоционална реч и заяви, че не планира да подава оставка. Обеща да действа по-решително, да заздрави отношенията с ЕС и да работи за създаване на повече възможности за младите хора. Всичко това се случва само дни преди очакваната реч на крал Чарлз III, в която се очертава бъдещата законодателна програма на правителството.