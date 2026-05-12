БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Политическа буря във Великобритания: Натиск за оставката на Киър Стармър

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Политическа криза във Великобритания - правителството се събра, за да реши бъдещето на премиера Киър Стармър. Редица министри и десетки депутати от Лейбъристката партия настояват за оставката му след съкрушителната загуба на местните избори. Всичко е възможно, премиерът се вслушва в колегите си и не е ясно какво решение ще вземе, каза главният секретар на Стармър. Преди минути оставка подаде министърът на общностите и призова премиера да се оттегли.

Премиер на ръба - така анализатори коментират случващото се на "Даунинг стрийт" 10. Лейбъристката партия на министър-председателя Киър Стармър е в открит бунт срещу него, а кабинетът му е разделен по въпроса дали трябва да си тръгне. Вицепремиерът Дейвид Лами, както и министрите на вътрешните и външните работи - Шабана Махмуд и Ивет Купър, са приканили Стармър да напусне поста си или поне да определи срокове за това. Ключови съюзници на Стармър обаче застават зад гърба му и настояват, че сега не е моментът за смяната му.

Лондончани не са оптимисти за мястото на Киър Стармър.

Джером Росейе, жител на Лондон: "Изглежда, че е подложен на натиск от всички страни. Така че вероятно няма да остане на власт. Но ако трябва да съм честен, докато беше на власт, нищо не се промени, но все пак му пожелавам успех."

Оли Филипс, жител на Лондон: "Не виждам никой по-добър. Така че - по-малкото зло поне. Но да видим."

Теса Робинсън, жител на Лондон: "Прогнозите не изглеждат добре. Изглежда политиките, които предлага, не са точно това, което обеща. Мисля, че се намира в трудна позиция, а изглежда, че лейбъристите искат да си тръгне."

Към момента 72-ма депутати от Лейбъристката партия са призовали британския премиер Киър Стармър да поеме отговорност за загубата на местните избори и да подаде оставка. За да започне процедура, са необходими 81 депутати.

Вчера Стармър защити позицията си в емоционална реч и заяви, че не планира да подава оставка. Обеща да действа по-решително, да заздрави отношенията с ЕС и да работи за създаване на повече възможности за младите хора. Всичко това се случва само дни преди очакваната реч на крал Чарлз III, в която се очертава бъдещата законодателна програма на правителството.

#премиера Киър Стармър #Великобритания

Последвайте ни

ТОП 24

Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма "Св. Георги" в Одрин: За мен това е недоразумение
1
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма...
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
2
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки
3
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните...
Освободен е директорът на столичното предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров
4
Освободен е директорът на столичното предприятие "Гробищни...
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил
5
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
6
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Европа

Кая Калас: Държавите разполагат със сериозно финансиране, но военната индустрия не ускорява производството
Кая Калас: Държавите разполагат със сериозно финансиране, но военната индустрия не ускорява производството
Русия поднови масираните атаки срещу Украйна след края на примирието Русия поднови масираните атаки срещу Украйна след края на примирието
Чете се за: 01:30 мин.
Още контактни на хантавируса: Евакуацията на пътници от кораба-огнище приключи Още контактни на хантавируса: Евакуацията на пътници от кораба-огнище приключи
Чете се за: 01:10 мин.
Лондонският покрив, на който „Бийтълс“ изнасят последния си концерт, ще бъде превърнат в музей Лондонският покрив, на който „Бийтълс“ изнасят последния си концерт, ще бъде превърнат в музей
Чете се за: 00:37 мин.
Дара ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на 14 май Дара ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на 14 май
Чете се за: 01:07 мин.
Руска атака срещу Киев: Украйна предлага роля на ЕС в преговорите за мир Руска атака срещу Киев: Украйна предлага роля на ЕС в преговорите за мир
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Общо 74 нарушения имат двамата шофьори от катастрофата на АМ "Хемус"
Общо 74 нарушения имат двамата шофьори от катастрофата на АМ...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Разлики от близо 50% в цените на едни и същи основни стоки в различни региони от страната Разлики от близо 50% в цените на едни и същи основни стоки в различни региони от страната
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Градушка с големина на орех удари сливенското село Жельо войвода Градушка с големина на орех удари сливенското село Жельо войвода
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Кая Калас: Държавите разполагат със сериозно финансиране, но военната индустрия не ускорява производството Кая Калас: Държавите разполагат със сериозно финансиране, но военната индустрия не ускорява производството
Чете се за: 01:22 мин.
По света
От производителя до щанда: Плодовете и зеленчуците скачат двойно в...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политическа буря във Великобритания: Натиск за оставката на Киър...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Руска атака срещу Киев: Украйна предлага роля на ЕС в преговорите...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ