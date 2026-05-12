Концесионерът на плаж „Крайморие“: 5 евро чадър, 5 евро шезлонг

Подготовката на плажовете по Южното Черноморие за летния сезон вече започна. Част от ивиците трудно възстановяват щетите след проливните дъждове в Бургаско през октомври, а сред най-сериозно пострадалите е плажът в Крайморие, където морето отнесе голяма част от плажната ивица. В момента там тече подравняване на плажа в подготовка за първите туристи. Кога плажовете ще бъдат готови за сезона и ще има ли поскъпване на чадърите и шезлонгите?

Макар летният сезон все още да не е започнал, стопаните на морски плажове се подготвят изключително усилено за посрещане на първите туристи и полагат огромни усилия, за да възстановят своите ивици след дъждовете, бурите и проливните дъждове през есента на миналата година.

Николай Димитров, концесионер на плаж „Крайморие“: „Северната част на плажа, около декар и половина пясъчната ивица беше избутана от предишните дъждове. Октомври месец имаше бедствено положение. В Крайморие беше отнесен пясъкът от брега навътре в морето. На други места бяха направени улеи с широчина около 3, между 3 и 5 метра. Брегът беше оголен до почва.“

Николай Димитров, концесионер на плаж „Крайморие“: „5 евро чадър, 5 евро шезлонг. В тази цена са включени и шалте и масичка, които са част от комплекта.“

