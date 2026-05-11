Столичната община започва почистването на езерата в Южния парк

Столичната община стартира работа по почистването и възстановяването на езерата в Южния парк. Екипи на Столичната община, Дирекция “Зелена система”, ОП “Паркове и градски градини”, ВиК и Столичното предприятие за третиране на отпадъци започват с почистването на „Безименно езеро 4“, като с това се поставя началото на реализацията на гражданския проект „Езерата на Южния парк“, част от програмата за гражданско бюджетиране „Идеи за града“.

инж. Николай Неделков, зам.-кмет по екология: "Задачата ни е сложна, защото трябва да балансираме между две еднакво важни цели – да възстановим езерата като място за качествен отдих в сърцето на града и същевременно да опазим живота, който се е развил в тях през десетилетията занемареност. Затова работим последователно, бавно и с цялата външна експертиза, която ни е необходима, за да го направим както трябва.“

По време на теренната проверка бяха маркирани и оградени зони с изключително значение за екосистемата на парка, които ще останат незасегнати по време на работата. В близост до „Безименно езеро 4“ е локализирано находище на над 40 индивида редки диви орхидеи от вида Дълголистен главопрашник. Зоната е обезопасена, за да не пострада растителността при разчистването. По същия начин са маркирани и биотопните дървета в района – дом на голям пъстър, сирийски и зелен кълвач, както и на горска зидарка и скорец. Общината и експертите са категорични, че тези естествени местообитания няма да бъдат докосвани.

Крайната цели на проекта са да се почистят езерата, връзките между тях и да се предприемат необходимите действия, за да се осигури необходимото водно ниво за добра циркулация, но и да се създаде устойчива среда за обитателите им. По този начин Столичната община се стреми да предложи на гражданите качествена среда за отдих в сърцето на града, като подходи с отговорност и към природата в Южния парк.

#Столична община #София #Южен парк #почистване

